Design premium, flessibilità e prestazioni uniche nel laptop OLED convertibile più sottile al mondo ASUS ZenBook Flip S (UX371)

ASUS annuncia la disponibilità sul proprio sito ufficiale dello ZenBook Flip S (UX371), il laptop OLED convertibile più sottile al mondo.

Il portatile ASUS ZenBook Flip S è stato tra i primi portatili ricevere la certificazione Intel Evo, che assicura la combinazione perfetta di prestazioni premium e reattività rapida, utilizzo efficiente della batteria e immagini straordinarie per creare una nuova classe di notebook capaci di offrire un’esperienza eccezionale, anche in mobilità.

Il laptop convertibile OLED più sottile al mondo

L’ultra-compatto di casa ASUS offre una portabilità senza precedenti, con uno spessore di soli 13,9 mm e un peso ridotto di 1,2 kg.

L’ultra-vivido display touchscreen 4K UHD OLED NanoEdge, PANTONE Validated, offre un’ampia gamma di colori 100% DCI-P3, con neri profondi certificati VESA DisplayHDR 500 True Black per offrire un contrasto eccezionale.

È anche certificato TÜV Rheinland per la protezione degli occhi, e per un input più intuitivo supporta la nuova stylus ASUS Pen, che garantisce massima precisione con 4096 livelli di pressione.

ZenBook Flip S si contraddistingue per un lussuoso design premium, con una prestigiosa finitura Jade Black, inserti con taglio a diamante a contrasto in color rame, e una barra decorativa in alluminio spazzolato. La robusta cerniera ErgoLift a 360°, progettata con incredibile precisione, consente di utilizzare il dispositivo in qualsiasi angolatura: in modalità classica a laptop, completamente piegato a tablet o in qualsiasi via di mezzo come in modalità stand o a tenda.

ZenBook Flip S: bello da vedere, comodo da usare

L’ultimo nato in casa ASUS dispone inoltre dell’ASUS NumberPad 2.0 che consente l’utilizzo rapido dei numeri e di tastiera con il nuovo design edge-to-edge che offre più spazio per tasti funzione aggiuntivi.

Incredibili prestazioni in movimento sono fornite dall’ultima tecnologia Intel Core i7 di 11a generazione e dalla scheda grafica Intel Iris Xe, combinata con 16 GB di RAM e una SSD PCIe 3,0 x4 fino a 1 TB.

ZenBook Flip S è stato costruito per offrire prestazioni eccezionali, ovunque. Il suo telaio sottile e leggero ospita tutto il necessario per una produttività senza compromessi, sia in ufficio, a casa o in viaggio.

La potente batteria ad alta capacità di ZenBook Flip S dura fino a 10 ore, abbastanza anche per la giornata lavorativa più lunga. La sua tecnologia di ricarica rapida porta la batteria al 60% della capacità in appena 49 minuti, e ASUS USB-C Easy Charge consente una ricarica versatile sia da un caricabatterie certificato USB-C Power Delivery che da qualsiasi caricabatterie USB-C standard, come un airline charger, un caricabatterie portatile o una power bank.

La soluzione consente inoltre una facile connessione a tutte le periferiche più recenti con un set completo di porte I/O, tra cui una porta HDMI full-size, due Thunderbolt 4 USB-C ultraveloci e una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A.

Il WiFi 6 (802.11ax) di ZenBook Flip S consente agli utenti di godere di uno streaming di video online UHD 4K fluido e trasferimenti di dati più veloci rispetto ai cablati fino a 2,4 Gbps. Le prestazioni WiFi sono ottimizzate ulteriormente con la tecnologia ASUS WiFi Master Premium, che include ASUS WiFi Stabilizer e ASUS WiFi SmartConnect.

Per una connessione solida, lo stabilizzatore WiFi filtra le interferenze wireless e WiFi SmartConnect assicura che ZenBook Flip S selezioni automaticamente la migliore fonte WiFi.

Per una migliore comunicazione in mobilità, ZenBook Flip S è dotato di un sistema di microfoni a cancellazione del rumore che garantisce una riproduzione vocale chiara nelle chiamate telefoniche e nelle riunioni video online.

ASUS ZenBook Flip S (UX371) è disponibile sul sito ufficiale ASUS e prossimamente su Amazon al prezzo consigliato al pubblico 1.599,00 (a partire da, IVA inclusa), ASUS PEN in dotazione.