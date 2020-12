Il modulo di espansione Snom D7C per i terminali IP Snom D785, D765, D735 e D717 presenta all’utente con immediatezza tutte le funzioni preferite in maniera chiara su un ampio display a colori

I telefoni da tavolo moderni convincono spesso con funzionalità particolarmente utili per le comunicazioni nella quotidianità aziendale. Tuttavia, quando l’utente vuole avvalersene, risultano visibili solo parzialmente. Non è questo il caso con il potente modulo di espansione Snom D7C per i terminali IP Snom D785, D765, D735 e D717 che presenta all’utente con immediatezza tutte le funzioni preferite in maniera chiara su un ampio display a colori.

Disporre su due piedi una conferenza telefonica, deviare rapidamente le chiamate, chiamare senza difficoltà simultaneamente più interlocutori frequenti premendo un semplice tasto – l’elenco delle funzionalità più pratiche attraverso cui il telefono da tavolo contribuisce alla produttività e flessibilità degli utenti si fa sempre più lungo. Per poter accedere a tali funzioni in qualsiasi momento senza che l’utente sia obbligato a lunghe ricerche tra diverse combinazioni di tasti, Snom presenta il nuovo modulo di espansione D7C, un pratico strumento per facilitare l’impiego quotidiano di moderne soluzioni per le comunicazioni.

Una volta collegato tramite porta USB al telefono IP Snom la sincronizzazione ha luogo automaticamente. Il successore del modulo Snom D7 è stato completamente rivisitato e presenta 16 tasti LED multicolore liberamente configurabili su tre pagine virtuali ciascuno. Che si tratti di un tasto per la selezione rapida, la teleconferenza, l’accesso alla segreteria telefonica o per l’inoltro di chiamata: tutto è chiaramente disposto e immediatamente disponibile sul display a colori TFT ad alta risoluzione da 6,8″ (17,2 cm). L’assegnazione dei tasti è intuitiva e può essere impostata rapidamente. E, in termini di design, questo pratico modulo d’espansione per molti terminali della serie D7xx cattura lo sguardo tutti.

E se una sola estensione non fosse sufficiente, basta integrare ulteriori D7C! È infatti possibile avvalersi in cascata di fino a tre moduli D7C in qualsiasi momento – una caratteristica particolarmente interessante per gli addetti alla segreteria.

Lo Snom D7C integra già il nuovo firmware nella versione 10.1.64 rilasciato a fine novembre. Il dispositivo sarà disponibile in commercio a partire da gennaio 2021 al prezzo di listino consigliato di circa 160,00 €.