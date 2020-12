Attiva presenta in Italia tre monitor EIZO per una migliore esperienza lavorativa per l’ufficio e l’home office

Attiva presenta in Italia tre nuovi monitor EIZO: FlexScan EV2495, EV2795 ed EV3895. Dedicati a un pubblico sempre più esigente e consapevole dell’importanza di lavorare in maniera più sana e rilassata, le soluzioni presentano una qualità visiva eccellente unita a funzioni ergonomiche di grande rilievo, frutto di 50 anni di continua evoluzione e perfezionamento della nota azienda giapponese.

Questi tre monitor vogliono essere il fondamento delle postazioni di lavoro più moderne e versatili. All’elevata qualità d’immagine, infatti, essi aggiungono un approccio estetico minimalista ed elegante, ma soprattutto una connettività molto estesa e funzionalità innovative pensate per rendere più confortevole possibile la propria area operativa sia in ufficio che a casa.

Monitor EIZO dai 24,5’’ ai 37,5’’ curvo

Si parte da un 24,5’’ (EV2495) e da un 27” (EV2795) ideali per le applicazioni multi-monitor, che si propongono come il miglior compagno di lavoro di tutti i giorni. A completare la gamma è il monitor 37,5’’ curvo (EV3895). Questo modello offre un’area di lavoro estremamente spaziosa con un piacevole effetto immersivo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Davide Simonato, Direttore commerciale di Attiva: «In un periodo nel quale si lavora di più anche da casa, trasformando parte dell’ambiente domestico in una vera e propria area produttiva le caratteristiche dei mezzi dei quali ci avvaliamo per svolgere la nostra attività stanno diventando un aspetto sempre più imprescindibile e possono influenzare il nostro benessere quotidiano. In ufficio come a casa, la qualità e risultati delle prestazioni dipendono anche dai dispositivi che utilizziamo. Per Attiva, questi nuovi monitor rappresentano le migliori soluzioni sul mercato, certificate dall’affidabilità del marchio EIZO che ha fatto della ricerca del dettaglio, della solidità dei prodotti e dell’attenzione verso l’utilizzatore i veri punti di forza».

Postazione di lavoro perfettamente attrezzata

Con un design quasi senza bordi, i modelli FlexScan EV2495 da 24’’ e EV2795 da 27” sono in formato 16:9 con risoluzione rispettivamente di 1.920 x 1.200 e di 2.560 x 1.440 pixel con pannello IPS. Progettati per garantire performance e versatilità, questi modelli semplificano e migliorano la postazione di lavoro grazie al collegamento USB-C e all’utilizzo come docking station, che permette di connettere svariate periferiche direttamente al monitor anziché al notebook o al desktop. Inoltre, grazie alla tecnologia Daisy Chain (su uscita USB-C), è possibile configurare applicazioni multischermo. Infine, due porte upstream consentono di utilizzare il monitor come KVM switch se si desidera condividere mouse e tastiera per controllare più PC in maniera alternata direttamente dal display. Per quanto concerne le prestazioni, il pannello IPS garantisce immagini dettagliate, nitide e brillanti, con un rapporto di contrasto massimo di 1000:1 e una luminosità fino a 350 cd/m2.

Schermo curvo Ultra-Wide con scrivania in ordine

FlexScan EV3895 è un monitor pensato per chi ha bisogno di uno schermo molto ampio, nel quale gestire diverse applicazioni, finestre e anche sorgenti. Basato su un elegante design curvo con cornici sottilissime, EV3895 può vantare una diagonale da 37,5’’ in formato 24:10 con risoluzione di 3.840 x 1.600 pixel, tre volte superiore rispetto a quella di un comune monitor Full HD per fornire un’esperienza totalmente immersiva.

Se l’elevata tecnologia del pannello IPS è alla base di una qualità d’immagine di riferimento, la versatilità è garantita dall’USB-C con funzione Power Delivery, dalla porta LAN, da svariate connessioni e da funzionalità innovative come il Picture-by-Picture, che permette di visualizzare il contenuto di tre computer contemporaneamente. Ciò si traduce in un notevole risparmio di spazio sulla scrivania, nonostante le dimensioni “ultra” del display. Le funzioni ergonomiche e di efficienza energetica chiamate EIZO EcoView risparmiano energia e contribuiscono a garantire le migliori condizioni di lavoro e una leggibilità ottimale. Il monitor soddisfa pienamente gli standard ambientali, ergonomici e di sostenibilità più rigorosi come TCO Certified Generation 8, EPEAT ed EnergyStar.

I prodotti – tutti coperti da una garanzia di 5 anni – sono già disponibili in Italia presso gli Apple Premium Reseller, sul sito di Euronics, Graphiland, Ollo Store e GoCamera ai seguenti prezzi al pubblico: FlexScan EV2495 – 670 euro, FlexScan EV2795 – 850 euro, FlexScan EV3895 – 1.793 euro.