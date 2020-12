Cyberoo ha siglato un contratto per la vendita di Cyber Security e Titaan con una nota azienda di prodotti alimentari

Cyberoo, Pmi innovativa quotata su AIM Italia e specializzata in cyber security per le imprese, ha siglato un contratto per la vendita congiunta della Cyber Security Suite e della Titaan Suite con un’importante azienda italiana, produttrice di prodotti da forno a marchio noto e distribuiti su tutto il territorio nazionale attraverso i più importanti canali della GDO.

Una dashboard user friendly, unita alla possibilità di dotarsi di una soluzione totalmente

esternalizzata in grado di non gravare sull’operatività quotidiana dell’azienda e di affidare la

cybersecurity a specialisti del settore, hanno rappresentato punti di forza particolarmente

apprezzati dal nuovo cliente.

La vendita, avvenuta tramite il partner strategico Sedoc Digital Group (storico gruppo attivo nel settore dell’Information Technology), prevede l’attivazione della Cyber Security Suite e della Titaan Suite su tutte le postazioni attive dell’azienda, comprese tra le 151 e le 200 unità.

Al contratto annuale si aggiungono i tre mesi di utilizzo gratuito previsti dal piano Defence

For Italy, l’ormai più che nota iniziativa promossa da Cyberoo a sostegno delle imprese

italiane in occasione dell’emergenza Covid, a cui il cliente ha aderito.

“Gli investimenti realizzati sul fronte della tecnologia sono quelli in grado di rendere le nostre soluzioni tra le più attrattive sul mercato – ha dichiarato Veronica Leonardi, Executive Board Member e CMO di Cyberoo –. Gli sforzi compiuti per implementare interfacce intuitive ne sono una conferma, come nel caso di questo nostro nuovo importante cliente, che ha individuato nella Cyber Security Suite e Titaan Suite soluzioni innovative ma anche facili da utilizzare e in grado di sollevarlo dal gravoso compito della gestione. Affidarsi a specialisti del settore quindi, rappresenta anch’essa una priorità, soprattutto in considerazione dei rapidi cambiamenti che interessano la cyber security. Cyberoo sta rispondendo a tutto ciò – ha concluso Leonardi – con prodotti e servizi la cui efficacia ci viene puntualmente testimoniata sia dai nuovi clienti sia dalle nuove partnership intorno alle quali ruota il nostro modello di business. Modello in cui crediamo fermamente e sul quale continuiamo ad investire”.

La Cyber Security Suite di Cyberoo è un servizio altamente innovativo per proteggere le

aziende da ogni tipologia di attacco informatico, anche i più sofisticati e compresi quelli alle

connessioni remote tipiche dello Smart Working. Tutto in un’unica piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale, i Big Data e la competenza di un i-SOC specializzato, per una

sicurezza a 360°, 7 giorni su 7, h24.

Titaan è una piattaforma di “System Behaviour Analyser” che va oltre l’operatività dei più

tradizionali sistemi di monitoraggio basati sulle soglie statiche preimpostate dall’utente.

Grazie alla capacità di analisi del comportamento della macchina stessa mediante l’impiego

di complessi algoritmi di Intelligenza Artificiale, il sistema è in grado di identificare

puntualmente solo comportamenti realmente anomali evitando di generare “falsi positivi”.

Raccoglie e correla in un’unica soluzione i log di servizi, applicativi, server virtuali,

infrastruttura server e network assets, il tutto con una dashboard user-friendly.

Titaan di Cyberoo è disponibile in tre differenti versioni: Titaan Atlaas, Titaan Croono e

Titaan Hyperioon.