Le snapshot basate su blocco di QNAP forniscono una semplice e veloce soluzione di backup dei dati e di ripristino per proteggersi dalla perdita di dati e potenziali attacchi malware. Il ripristino di tutti i dati in un volume utilizzando le snapshot è fino a 10 volte più veloce rispetto al ripristino dei dati copiandoli da una origine di backup.

Gestione potente di archiviazione e snapshot

Gestione archiviazione e snapshot Manager introduce la gestione visiva delle snapshot, aiuta inoltre a eseguire il backup e il ripristino dei dati in qualsiasi punto del tempo per evitare la perdita dei dati importanti.

Ridurre la crescita delle minacce di ransomware

Ransomware è una minaccia sempre più incombente per gli utenti business e quelli domestici che prende di mira i computer e i dispositivi in rete. Il QNAP NAS è un centro di backup ideale che comprende funzioni di backup complete e supporta le snapshot di un dato momento per aiutare le persone e le organizzazioni a proteggere dati importanti, ripristinare file ed evitare interruzioni. Se ransomware attacca il sistema o si verifica una situazione imprevista, è possibile tornare in modo facile e rapido allo stato precedente registrato dalla snapshot.

Dati e snapshot archiviati separatamente, quindi spazio di archiviazione dei dati garantito

QNAP NAS salva le snapshot fuori dal volume (in uno spazio del pool di archiviazione non allocato) per evitare che le snapshot occupino tutto lo spazio nel volume. Al contrario, nei dispositivi di archiviazione basati su Btrfs, le snapshot sono salvate nel volume e occupano lo stesso spazio dei dati dell’utente, aumentando la difficoltà di gestione dell’archiviazione ed esponendo le operazioni IT a rischi.

Soluzioni QNAP per backup e protezione dei dati: Applicazioni e utility complete a portata di mano

QNAP offre soluzioni complete virtualmente per tutti i requisiti di protezione dei dati.

Scopri una serie di applicazioni/utility per il backup di diverse sorgenti, inclusi:

• Boxafe – Backup di Google Workspace (G Suite) /Microsoft 365 SaaS

• Hyper Data Protector – Backup di VM di VMware vSphere/Microsoft Hyper-V

• Hybrid Backup Sync – Backup di QNAP NAS/server file/macOS

• NetBak Replicator – Backup di Windows

• Snapshot – Protezione/backup del QNAP NAS

TS-230: NAS entry level dotato di funzionalità avanzate quali SNAPSHOT!

Leggero, silenzio e versatile: TS-230 è il NAS base ideale. Rivestito in una tonalità di elegante blu, il NAS si integra facilmente nell’ambiente abitativo stimolando abitudini intelligenti e divertenti. Grazie alla possibilità di archiviazione e backup centralizza nel TS-230, sarà possibile accedere, sincronizzare e condividere tutti i file digitali, creare snapshot per proteggere i file importanti e creare un portale di one-stop home entertainment per guardare foto, ascoltare musica e visualizzare video su più dispositivi, dentro e fuori casa. Insieme al laptop e al cellulare, il TS-230 è il dispositivo tecnologico di cui non fare a meno!

Efficace ventola per ridurre il flusso di calore

TS-230 è di piccole dimensioni (188,6 mm di altezza, 90,2 mm di larghezza e 156,2 mm di profondità) e necessita di soli 12.3W per fornire potenti funzionalità senza influire sui costi elettrici. La ventola con cuscinetto Sintetico da 8 cm di tipo HDB è utilizzata come ventola di raffreddamento per mantenere un elevato flusso d’aria e generare un basso livello di rumorosità, fornendo un miglior raffreddamento che permette al TS-230 di fornire un funzionamento costante del sistema.

NAS compatto e ricco di funzioni, ideale a casa e ogni giorno

Il TS-230 È caratterizzato da un processore quad-core da 1.4 Ghz Realtek RTD1296 e da una RAM DDR4 da 2 GB integrata ideale per applicazioni NAS private e domestiche Dotato di una porta di rete Ethernet da 1 Gigabit e di supporto per unità disco SATA da 6Gbps, TS-230 fornisce prestazioni di trasferimento dati fino a 113 Mbps. Per crittografare i file con la crittografia AES-256, le prestazioni sono ancora impressionanti: 113 Mbps per proteggere i trasferimenti di dati senza sacrificare le prestazioni. È inoltre possibile installare un SSD per consentire alla cache SSD di aumentare le prestazioni delle applicazioni che richiedono IOPS.

Home entertainment completo con streaming multimediale flessibile

Trasforma TS-230 nel centro multimediale ideale per la visualizzazione di foto, l’ascolto della musica e la visione di video su computer, TV o dispositivi mobili.

Transcodifica video 4K in tempo reale

TS-230 supporta la decodifica hardware e la transcodifica in tempo reale 4K (H.264), consentendo di convertire i video in formati file universali riproducibili facilmente su più dispositivi. Pertanto, sarà possibile condividere facilmente film o video salvati nel NAS con familiari e amici tramite i link condivisi, per poterli guardare facilmente in qualsiasi momento e ovunque.

Gestione foto facile grazie a QuMagie con AI per la classificazione foto automatizzata

QuMagie offre una nuovissima esperienza di gestione delle foto. Grazie all’integrazione dell’algoritmo deep-learning AI QuMagie Core, QuMagie consente il riconoscimento volto, l’identificazione oggetti e la taggatura geografica delle foto nel NAS. Foto simili sono classificate negli Album AI (inclusi Persone, Cose e Luoghi). Altre utili funzioni includono uno scorrimento integrato della timeline, copertine personalizzabili delle cartelle, la visualizzazione delle Live Photos di iOS® e un potente strumento di ricerca che offre la soluzione definitiva per la gestione e la condivisione delle foto.

Garanzia hardware estendibile fino a 5 anni

TS-230 è coperto da 2 anni di garanzia gratuita. È possibile acquistare un’estensione di garanzia per prolungare la copertura fino a 5 anni.