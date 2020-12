Shuttle presenta un potente mini-PC da 1,3 litri per processori Intel di decima generazione

Piccolo formato per grandi prestazioni: con l’XPC Barebone DH470 della vasta famiglia di XPC slim, Shuttle presenta un nuovo, potente e versatile mini-PC per l’ultima generazione di processori Intel “Comet Lake-S” con ben 10 Core e 20 Thread.

– HDMI 2.0 e 2× DisplayPort per tre display Ultra-HD

– Dual Gigabit, 4× USB 3.2 Gen 2 e due porte COM

– Adatto per il funzionamento continuo (24/7) a una temperatura ambiente fino a 50 °C

Basato sul chipset Intel H470, l’XPC Barebone DH470 supporta i processori Intel Core della generazione “Comet Lake-S” con TDP di 65 Watt. Possono così essere integrate anche varianti particolarmente potenti quali i modelli Intel Core i9 con 10 Core e 20 Thread. Grazie a due slot SO DIMM è possibile montare due moduli RAM DDR4 da 32 GB.

Il case robusto, di soli 19 × 16,5 × 4,3 cm (lungh. x largh. x alt.), racchiude un’unità da 2,5 pollici (HDD/SSD) e un SSD NVMe nel formato M.2-2280. Un ulteriore slot M.2-2230 può essere dotato di un modulo WLAN. Per il collegamento alla rete mobile al posto di un’unità da 2,5 pollici è possibile integrare, grazie al relativo accessorio, anche un modem 4G.

“Il modello DH470 offre prestazioni elevate in un formato compatto e tutta una serie di possibilità di collegamento e montaggio per la massima flessibilità”, spiega Tom Seiffert, Head of Marketing & PR presso Shuttle Computer Handels “. L’eccezionale combinazione di Core i9, RAM da 64 GB e due unità SSD lo rende ideale per le applicazioni professionali come Content Creation, Digital Signage, servizi server e industria.”

Con HDMI 2.0 e 2× DisplayPort sono disponibili tre uscite video digitali per supportare contemporaneamente più schermi con risoluzione 4K e 60 Hz. Rinunciando a una delle porte COM è inoltre possibile integrare un’uscita VGA analogica opzionale.

La trasmissione dati via cavo avviene grazie a due connessioni Intel Gigabit Ethernet sul retro. Sono inoltre presenti 4× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit), 4× USB 3.2 Gen 1 (1× Typ-C, 5 Gbit), 2× porte COM e un collegamento Remote Power On per l’accensione del dispositivo da remoto. Un lettore schede SD è facilmente accessibile sul pannello frontale e completa la varietà dei collegamenti.

Con il supporto VESA in dotazione l’DH470 può essere montato sulle superficie in qualsiasi posizione o dietro a un monitor. Grazie al telaio di montaggio opzionale da 19” è possibile il montaggio su rack a due diverse altezze. Per l’utilizzo, ad es. in quadri elettrici e cassette di distribuzione, Shuttle propone un supporto per guida DIN (DIN Rail).

Riassumendo sono disponibili basi per il funzionamento in verticale (PS02), un cavo per collegare il pulsante di accensione remoto Remote Power On (CXP01), il modulo WLAN/Bluetooth (WLN-M), un cavo di collegamento VGA (PVG01), un telaio di montaggio da 19” (PRM01), un kit di montaggio con guida DIN (DIR01) e un kit LTE (WWN03) opzionali come accessori.

Il prezzo consigliato da Shuttle per il DH470 è di 317 Euro (IVA 22% inclusa). Il modello sarà disponibile in commercio al momento della pubblicazione di questo comunicato.