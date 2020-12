La gamma di prodotti del marchio proprio RS comprende vasche per la pulizia a ultrasuoni, cilindri per la misurazione, bottiglie di lavaggio, pipette, bottiglie per la conservazione dei reagenti e altro ancora

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents plc (LSE: ECM), partner multicanale globale per clienti e fornitori industriali, presenta l’ampia gamma di apparecchiature da laboratorio a marchio RS PRO. La gamma comprende una varietà di strumenti da laboratorio, contenitori e materiali di consumo adatti a tutte le tipologie di lavoro in ambiente scientifico, clinico, medico o industriale.

Per la pulizia di piccoli oggetti, come strumenti chirurgici e medicali, una soluzione ideale è rappresentata dalla vasca per la pulizia ad ultrasuoni RS PRO 10L che ha una capacità di 10 litri e può adattarsi perfettamente al piano di lavoro grazie al suo design allungato. Con funzionalità completamente regolabili, compresi i controlli della temperatura e del timer, e con un display digitale di facile lettura, questa apparecchiatura prevede una modalità degas per la preparazione di soluzioni detergenti, ma dispone anche di una modalità delicata e una a piena potenza per un maggiore controllo del processo di pulizia. Per un facile drenaggio è inoltre incluso un tappo di scarico, con filettatura BSP standard da ¼ di pollice. È disponibile anche una gamma di accessori, tra cui un cestello in filo metallico.

Per gli ambienti industriali è invece disponibile la vasca per la pulizia ad ultrasuoni RS PRO 36L con un serbatoio da 36 litri, ideale per la pulizia e la rimozione di sporco, grasso e corrosione da una varietà di oggetti elettronici e meccanici di grandi dimensioni. Questa apparecchiatura include un cestello in filo metallico per evitare danni ai trasduttori e ruote orientabili rimovibili, consentendo un funzionamento sicuro sul banco o sul pavimento. Per l’installazione permanente della vasca, uno scarico con filettatura BSP da ½ pollice permette un facile e sicuro drenaggio del suo contenuto. La vasca ad ultrasuoni RS PRO 36L è dotata di funzionalità regolabili per il controllo della temperatura, così come di un timer, per un controllo completo dell’applicazione richiesta.

Entrambe le apparecchiature sono costituite da un alloggiamento robusto in acciaio inossidabile, che le rende resistenti alla corrosione. È inoltre disponibile una gamma di detergenti per la pulizia ad ultrasuoni RS PRO.

La gamma di strumenti da laboratorio RS PRO include una selezione avanzata di apparecchiature da laboratorio professionali, accessori per la misurazione clinica e dispositivi da laboratorio multifunzione. Oltre alle vasche ad ultrasuoni, la gamma comprende bottiglie di lavaggio, cilindri di misurazione, pipette, contenitori con tappo a vite, bottiglie per la conservazione dei reagenti e provette per centrifuga.

Tutte le soluzioni RS PRO hanno un prezzo competitivo e riportano il sigillo di approvazione RSP PRO. Questi strumenti sono stati sottoposti a test di conformità e di qualità di alto livello per assicurare qualità, durata e collaudo.

La gamma di strumenti da laboratorio RS PRO viene ora spedita da RS nella regione EMEA.