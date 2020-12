In linea con la strategia di maggior presidio delle nicchie ad alto margine nel segmento Consumer Electronics, ESPRINET dopo aver sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all’acquisto del residuo 15% del capitale sociale di Celly S.p.A., ha completato l’affitto dell’azienda

ESPRINET, specialista nel sud Europa nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, comunica l’avvenuto affitto della società Celly S.p.A..

In linea con la strategia di maggior presidio delle nicchie ad alto margine nel segmento Consumer Electronics, ESPRINET dopo aver sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all’acquisto del residuo 15% del capitale sociale di Celly S.p.A., ha completato l’affitto dell’azienda, accelerando il processo di integrazione di dipendenti, clienti, fornitori e processi. L’operazione è propedeutica alla successiva fusione per incorporazione di Celly S.p.A. nella Capogruppo, che consentirà di beneficiare di sinergie commerciali e operative.

Celly è specializzata da oltre 20 anni nella produzione e distribuzione di accessori per il mercato della telefonia mobile, pensati per migliorare e semplificare l’esperienza di utilizzo di smartphone e tablet. È presente in oltre 40 paesi e vanta un portafoglio di oltre 1.000 referenze suddivise tra le categorie di prodotto protezione, carica, audio, utilità, sport, foto e tempo libero.