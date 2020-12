Il sistema di Production Printing TASKalfa Pro 15000c si aggiudica l’ambito premio della European Digital Press Association (EDP)

Kyocera Document Solutions Europe annuncia con orgoglio l’assegnazione del prestigioso premio della European Digital Press Association (EDP) per il sistema di Production Printing a getto d’inchiostro: TASKalfa Pro 15000c.

Gli EDP Awards rappresentano l’unica valutazione tecnologica del settore in Europa e la partecipazione alla competizione è aperta a tutti i prodotti annunciati e lanciati sul mercato nel corso dell’anno. I vincitori vengono selezionati da una commissione di esperti (il Comitato Tecnico EDP), che valuta i prodotti presentati secondo criteri quali innovazione, qualità, prestazioni e costo.

A causa di questo rigoroso criterio, non sono consentite votazioni pubbliche poiché i parametri di valutazione sono puramente tecnici e non basati sulla popolarità. In questo modo, l’EDP garantisce il riconoscimento dei risultati ottenuti dai produttori nello sviluppo di nuove tecnologie.

Kyocera Document Solutions ha ricevuto il premio come Best Color SRA3 per il dispositivo a getto d’inchiostro per la stampa di produzione TASKalfa Pro 15000c, nella categoria delle 500.000 stampe in A4 al mese.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marcel Ebbenhorst, Production Print Manager di Kyocera Document Solutions Europe: «Questo è un risultato eccezionale per il nostro nuovo dispositivo per la stampa di produzione, in particolare perché siamo entrati di recente in questo settore e siamo stati premiati da una giuria di esperti dell’editoria. Questo Award conferma la nostra competenza nel settore e la costante innovazione tecnologica».

29 vincitori orgogliosi

Quest’anno 29 prodotti hanno ricevuto gli EDP Award in cinque categorie principali: software/hardware, stampa (grande e ampio formato e commerciale), soluzioni industriali, finitura e materiali di consumo.

Per Peter Ollén, Vice President di EDP che ha accolto i vincitori all’evento online a nome del presidente di EDP Klaus Peter Nicolay: «È stato un anno molto impegnativo per tutti noi. A causa le restrizioni imposte dal COVID-19, non è stato facile organizzare la premiazione. Ringrazio la giuria per la grande professionalità, e naturalmente tutti i partecipanti che hanno riposto la loro fiducia nella nostra competenza».

Il comitato tecnico era composto dal Chairman ed Editor-in-Chief Herman Hartman di SignPro Benelux, Mike Horsten, consulente di TEXSMART.NL e Igor Terentyev, editore di Publish Russia‐tutti sotto la guida del Presidente di EDP Klaus Peter Nicolay, e l’editore e capo redattore di Druckmarkt Germania e Svizzera.

Gli EDP award vengono valutati in diversi modi. È importante sottolineare che non è solo il dispositivo o il software a essere considerato degno di nota, ma anche l’impatto del prodotto e delle innovazioni tecnologiche sulle persone e sul mercato.

Questo è diventato un fattore determinante per l’assegnazione dei premi 2020.