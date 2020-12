Avalon 2 è la prima espansione dell’Avalon Campus di IRIDEOS e permetterà di beneficiare di un’unica grande sala virtuale

Nasce Avalon 2, la prima espansione dell’Avalon Campus di IRIDEOS, il centro dell’Internet italiano. Negli spazi di Avalon 2 aziende e operatori possono interconnettersi, come se fossero in un’unica grande sala virtuale, agli apparati e alle reti degli oltre 155 operatori nazionali e internazionali, OTT, piattaforme di streaming e cloud provider mondiali già presenti nell’Avalon Campus.

Localizzato a Settimo Milanese, a meno di tre chilometri dall’Avalon Campus di via Caldera a Milano, a cui è collegato con una grande quantità di fibre ottiche, Avalon 2 offre tutti i servizi oggi disponibili nell’Avalon Campus, con le stesse prestazioni e alle stesse condizioni grazie alla moderna infrastruttura di gestione delle connessioni – la cosiddetta meet-me-room distribuita.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Danilo Vivarelli, Amministratore Delegato di IRIDEOS: «Avalon Campus è così strategico per i servizi Internet italiani che abbiamo avuto bisogno di realizzare una prima espansione, un nuovo data center, per soddisfare la domanda di aziende e operatori che hanno bisogno di nuovi spazi iperconnessi. Domanda ulteriormente cresciuta con l’improvvisa accelerata della transizione digitale innescata dall’attuale pandemia».

Avalon 2 è un data center moderno, sicuro ed efficiente, dotato delle più avanzate tecnologie di alimentazione, condizionamento e sicurezza. È già disponibile e pronto ad accogliere nuovi clienti.