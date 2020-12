BenQ Italy sostiene il FAI – Fondo Ambiente Italiano, attraverso l’adesione al programma di membership aziendale Corporate Golden Donor

BenQ Italy annuncia il suo sostegno al FAI – Fondo Ambiente Italiano, attraverso l’adesione al programma di membership aziendale Corporate Golden Donor.

Tra le aziende leader di riferimento a livello globale nella tecnologia di visualizzazione delle

immagini, BenQ condivide con il FAI, la Fondazione che da 45 anni protegge e promuove l’arte, la cultura e il paesaggio, il concetto di bellezza come valore imprescindibile da preservare e dunque da promuovere anche attraverso un utilizzo professionale delle immagini.

La liaison col settore cultura non rappresenta una novità per il marchio taiwanese: con core

business in Italia nel settore dei videoproiettori e monitor, BenQ è una presenza nota e

ampiamente consolidata all’interno di musei, mostre, spettacoli e, in generale, eventi culturali che richiedono una tecnologia dalle altissime prestazioni sia in termini di durata che di qualità.

Crede molto in questa partnership Giacomo Rocchi, Sales and Marketing Director di

BenQ Italy: “Un grande senso di responsabilità guida il nostro contributo alla promozione di un genius loci irriproducibile e unico al mondo, che mai come ora il nostro Paese ha bisogno di ritrovare per ricostituirsi intorno alla propria identità, un comune senso della bellezza in cui la tecnologia delle immagini ricopre un ruolo fondamentale. È un gesto doveroso anche per riconoscere pubblicamente l’impegno del FAI in tutti questi anni”.