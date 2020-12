PFU (EMEA) Limited insieme a UiPath per integrare acquisizione di documenti e Robotic Process Automation. La soluzione sarà presentata nel corso dell’evento UiPath Immersion Lab

PFU (EMEA) Limited annuncia una partnership con UiPath, la software company che opera nel settore della Robotic Process Automation (RPA) enterprise, volta a fornire automazione end-to-end ai processi cartacei.

L’integrazione tra il software RPA di UiPath e Easy NX Connect for Paperstream NX Manager, soluzione software server-based per il cloud, consente alle organizzazioni di implementare soluzioni di automazione intelligente per elaborare i documenti tra le soluzioni software-as-a-service e uno scanner Fujitsu fi-7300NX.

La piattaforma di automazione UiPath sta aiutando aziende di tutto il mondo a diventare più veloci e agili nell’affrontare l’aumento della domanda e i rapidi cambiamenti degli ambienti di lavoro. La piattaforma gestisce il ciclo di vita dell’automazione utilizzando gli strumenti di miglioramento dei processi tramite la “digital discovery” e la richiesta di idee rivolta all’azienda dai dipendenti (“crowdsourcing”) per determinare quali elementi automatizzare, attività chiave per scalare l’automazione in tutta l’azienda con velocità ed efficienza. Questo approccio, grazie all’Intelligenza Artificiale, abilita automazioni più sofisticate – come la comprensione dei documenti – e fornisce analisi più avanzate per misurare l’impatto dell’automazione sul business. Un’adozione “automazione prima di tutto” pervasiva che si è dimostrata significativa e trasformativa e sta permettendo a tutti – dagli sviluppatori e tester RPA e applicativi fino agli utenti i aziendali – di collaborare e porre l’automazione al centro del lavoro quotidiano.

“Le organizzazioni cercano di trasformarsi digitalmente per restituire tempo ai dipendenti affinché possano concentrarsi su attività complesse, ma hanno bisogno di soluzioni che consentano loro di abbracciare l’Intelligenza Organizzativa e di fornire un ponte tra i mondo fisico e digitale,” sottolinea Mike Nelson, Senior Vice President, PFU (EMEA) Limited.

“Grazie alla partnership con UiPath e all’integrazione di Easy NX Connect for Paperstream NX Manager, le aziende possono adottare metodi di lavoro intelligenti ed evitare di elaborare manualmente i documenti. Ogni volta che gli utenti eseguono una scansione utilizzando un fi-7300NX con UiPath e il software RPA intelligente, i documenti potranno essere controllati, letti ed elaborati, fornendo un servizio di acquisizione e gestione delle immagini end-to-end”.

L’integrazione fornisce una soluzione avanzata e intelligente, semplice da usare e implementare. I documenti possono essere acquisiti ed elaborati con la semplice pressione di un pulsante dall’applicazione di automazione Fujitsu fi-7300NX e da quella Orchestrator di UiPath. L’installazione è intuitiva, non richiede l’intervento di un esperto né la necessità di un PC. Anche la collaborazione è semplice; con Easy NX Connect per Paperstream NX Manager, l’accesso individuale dei dipendenti può essere fornito tramite un singolo dispositivo fi-7300NX condiviso e le acquisizioni automaticamente processate dal software RPA di UiPath.

I clienti potranno sperimentare la tecnologia in modo sia virtuale che fisico durante l’UiPath Immersion Lab. Lo scanner fi-7300NX mostrerà come la tecnologia di acquisizione e iper-automazione possa fornire soluzioni ad alte prestazioni per attività quali l’elaborazione di fatture e ordini collegati a sistemi ERP come SAP e Salesforce.

“Siamo consapevoli che la fase di acquisizione è una componente chiave in qualsiasi processo di trasformazione digitale,” evidenzia Boris Krumrey, VP of Automation Innovations di UiPath e Architect del progetto UiPath Immersion Lab. “Siamo lieti di presentare la nostra collaborazione con PFU (EMEA) Limited nel nostro Immersion Lab, offrendo ai clienti l’opportunità di comprendere e sperimentare la potenza collettiva delle tecnologie di acquisizione dei documenti come fi-7300NX, Easy NX Connect for Paperstream NX Manager e la piattaforma di automazione UiPath per elaborare e consolidare i dati attualmente bloccati nel mondo fisico”.

Questa collaborazione rafforzerà ulteriormente lo status di Diamond Partnership di Fujitsu con UiPath.