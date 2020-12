AXIS Q6100-E è una telecamera multidirezionale ad alta risoluzione che offre panoramiche a 360° con una risoluzione di 20 MP

Axis Communications presenta AXIS Q6100-E, una telecamera multidirezionale ad alta risoluzione pensata specificamente per l’uso con AXIS Q61 PTZ Network Camera. Questo modello consente di avere un quadro della situazione completo in grandi spazi all’aperto come in strade strette e la possibilità di visualizzare dettagli con lo zoom grazie alla telecamera PTZ.

Offrendo panoramiche a 360° con una risoluzione di 20 MP, è progettata per l’uso con qualsiasi telecamera PTZ della serie AXIS Q61 per offrire comandi PTZ one-click e visualizzare tutti i dettagli. È incluso il rilevamento audio direzionale, che orienta la telecamera PTZ verso la sorgente audio appena viene rilevato un evento. Inoltre, la telecamera è dotata di pilota automatico per l’autotracking PTZ. Quando uno dei quattro sensori da 5 MP rileva movimento, la telecamera PTZ segue automaticamente l’oggetto nell’area di visione.

AXIS Q6100-E offre anche obiettivi intercambiabili che consentono di adattarla a esigenze di monitoraggio specifiche. Inoltre, la messa a fuoco da remoto e la calibrazione del posizionamento garantiscono la massima flessibilità e una calibrazione precisa.

Caratteristiche principali:

Telecamera a 360° con controllo PTZ one-click

Quattro sensori da 5 MP, risoluzione totale 20 MP

Obiettivi intercambiabili e inclinabili

Richiede una AXIS Q61 PTZ Network Camera

Rilevamento audio direzionale incluso

Il prodotto è in grado di abbattere i costi perché utilizza la stessa staffa, l’alimentatore e i cavi di rete della AXIS Q61 PTZ Network Camera collegata. Dunque, non richiede dispositivi supplementari e semplifica l’installazione.

Non solo telecamere nella proposta di Axis

Axis Communications presenta anche AXIS Case Insight, un sistema hosted di gestione delle prove digitali. Il sistema consente di raccogliere, gestire e condividere le prove acquisite dalle Body Cam Axis e da altre fonti. Grazie a una gestione efficiente, il cliente può concentrarsi sulle indagini, raccogliere prove e creare fascicoli di inchiesta dettagliati.

La società annuncia, infine, l’arrivo di AXIS Object Analytics. L’applicazione per le analisi video intelligenti offre il rilevamento e la classificazione di persone e veicoli adattandola alle esigenze di sorveglianza. Ideale per vari sistemi, ad esempio in edifici pubblici, magazzini e parcheggi, sarà preinstallata sulle telecamere Axis compatibili, offrendo un valore aggiunto senza ulteriori costi. Scopri di più.