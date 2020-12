MZA CallControl riconferma, per il sesto anno consecutivo, NEC in testa del mercato globale per i sistemi di comunicazione alle imprese

NEC ha annunciato di essere stata riconosciuta da MZA CallControl per il sesto anno consecutivo come numero uno al mondo nel mercato SMB per i sistemi di comunicazione. Nello specifico, sulla base del report di MZA (PBX-IP PBX) Market Reports 2015-2020, NEC detiene una quota del mercato di riferimento pari al 17%, per un’offerta che spazia dalle soluzioni di comunicazione tradizionali a quelle basate su IP, 100% software o su cloud. Con la sua lunga e pluriennale esperienza nel mercato delle Unified Communications, NEC può vantare con un ricco portafoglio di prodotti, tra cui: UNIVERGE SL, SV, 3C e applicazioni di nuova generazione basate su cloud per la Digital Transformation delle aziende, come UNIVERGE BLUE e Smart WorkSpace. In particolare, i rinomati server di comunicazione NEC UNIVERGE SV9100 ed SL2100, unitamente alle rispettive gamme di terminali e applicazioni aziendali, riuniscono in un unico prodotto accessibilità economica, efficienza e funzionalità di livello aziendale. A fare il resto ci pensano le ricche funzionalità delle soluzioni offerte a cui si abbinano il supporto in lingua locale e la facilità di installazione.