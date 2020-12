Con ngcloud @works offre una soluzione cloud based per dare a ogni dipendente l’accesso completo e sicuro al proprio desktop Windows

@works, azienda che da più di 15 anni fornisce a clienti servizi IT di alta qualità, presenta ngcloud, una soluzione cloud based che permette alle aziende di dare a ogni dipendente l’accesso completo e sicuro al proprio desktop Windows personalizzato e riservato con tutti i programmi e file aziendali in qualsiasi momento, luogo e da qualsiasi device (tablet, smartphone, pc, mac o thinclient).

Le caratteristiche distintive che rendono ngcloud una soluzione unica e diversa da altre soluzioni cloud presenti sul mercato sono principalmente tre:

– ngcloud si occupa anche di connettere le sedi delle aziende al proprio cloud, con le proprie linee, rendendosi totalmente responsabile della qualità del servizio offerto;

– ngcloud utilizza esclusivamente sistemi di proprietà di cui ha il pieno controllo e datacenter collocati in Italia con un servizio assistenza tecnica gratuita per i problemi più comuni;

– il modello di business. Il costo è basato sul numero di utenti che utilizzano il desktop ogni mese e non sulle risorse utilizzate: è quindi una soluzione altamente flessibile che segue il business dell’azienda.

Come confermano gli ultimi dati elaborati dall’Osservatorio Cloud Transformation, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, il mercato del cloud non solo è in crescita ma nel 2020 i servizi cloud si sono rivelati i migliori alleati per rispondere in maniera efficace alla situazione economica e sociale che si è verificata a causa del Covid-19.

Oltre ad essere interamente basato su cloud, ngcloud è un ambiente di lavoro che viene “costruito” sulle esigenze specifiche delle aziende: ogni cliente ngcloud ha infatti la possibilità di integrare già tutti i programmi che i propri dipendenti utilizzano (gestionali, CRM e quant’altro) e accedere anche a nuove funzionalità. Oltre a questa straordinaria e unica capacità di personalizzazione, ngcloud include prodotti dei più importanti brand in ambito IT e networking come Microsoft, Cisco e Citrix per cui ngcloud è il più importante partner CSP (Citrix Service Provider) sul territorio italiano.

Se per l’utente finale ngcloud rappresenta uno strumento di lavoro per svolgere le proprie task in maniera più produttiva e smart, per l’azienda questa soluzione porta vantaggi in termini di costi, sicurezza, flessibilità. I decision maker aziendali possono infatti decidere, ad esempio, di eliminare i costi di acquisto e manutenzione di desktop, pc, server e usare i microcomputer ngloud oppure continuare ad usare i propri dispositive ma mantenendo i dati al sicuro.

Secondo uno studio dell’Osservatorio Cyber di CRIF, in Italia negli ultimi 6 mesi il furto dei dati personali è aumentato del 26,6%: un dato che sottolinea quanto sia importante anche per le aziende dotare i propri dipendenti di ambienti di lavoro sicuri, protetti e dedicati solo all’attività lavorativa per evitare anche che l’utilizzo del computer per attività personali possa mettere in pericolo dati, file o informazioni aziendali.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Fabio Marocco, CEO di @works: «La nostra esperienza e il dialogo costante con interlocutori differenti ci ha permesso di capire che, anche se le aziende appartengono a settori diversi, hanno esigenze comuni: innovazione, semplificazione, efficienze e flessibilità. Le aziende hanno bisogno di costi ben definiti e prevedibili e si sono accorte che le situazioni inaspettate, come quella attuale, possono causare problemi organizzativi e decisionali molto difficili da gestire. Non solo, quello che notiamo noi è una maggiore consapevolezza da parte degli imprenditori di quanto sia importante dedicare tempo al proprio business piuttosto che ad attività che vanno oltre le proprie competenze. ngcloud nasce proprio per permettere alle aziende di destinare risorse in termini non solo economici a quello che riguarda il proprio business e lasciare a noi la governance della rete aziendale».