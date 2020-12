Kingston Technology corre in aiuto di chi cerca uno o più regali tech dell’ultimo momento con differenti proposte per tutti i gusti

Mai come quest’anno la corsa ai regali, soprattutto per gli affezionati dei negozi fisici, si sta concentrando, per cause di forza maggiore, negli ultimi giorni prima di Natale. Kingston Technology, specialista mondiale in soluzioni tecnologiche e prodotti storage, viene in aiuto a chi è alla disperata ricerca di un (o più) regalo tech dell’ultimo momento con differenti proposte per tutti i gusti.

Drive Flash USB DataTraveler 80

Kingston propone un drive Flash USB ad alte prestazioni che supporta laptop, desktop, smartphone e tablet con porte USB Type-C, senza alcuna necessità di utilizzare un adattatore. Grazie alle straordinarie velocità di trasferimento, fino a 200 MB/s in lettura e 60 MB/s in scrittura, il drive DT 80 garantisce trasferimenti di file rapidi e pratici. Il design compatto e dotato di cappuccio, con un robusto corpo e anello di aggancio integrato ne fa una soluzione di storage mobile ideale. Disponibile in capacità da 32 GB a 256 GB.

A2000 – SSD NVMe PCIe

Il regalo perfetto per uno “smanettone” che si rispetti è l’SSD NVMe PCIe A2000 è una soluzione di storage dal costo contenuto, che offre prestazioni straordinarie, con valori in lettura/scrittura fino a 2.200/2.000MB/s. L’unità A2000 offre prestazioni triple rispetto agli SSD SATA tradizionali, con tempi di caricamento più rapidi, a fronte di consumi energetici e valori termici inferiori. Progettato da Kingston per un’utenza entry level, per produttori di sistemi dedicati, per gli assemblatori di sistemi indipendenti e per tutti coloro che desiderano effettuare un upgrade dei loro PC. Disponibile in capacità da 250GB a 1TB2 per soddisfare le vostre esigenze di sistema.

Kingston Canvas React Plus microSD

La scheda microSD Canvas React Plus, pensata per l’acquisizione di immagini in alta definizione e video in 4K/8K, assicura prestazioni affidabili e durature, eliminando il rischio di frame persi o cali di velocità. Compatibile con fotocamere e droni HD di livello professionale, viene fornita con un adattatore microSD e con il lettore MobileLite Plus microSD di Kingston in dotazione, che, grazie alla velocità di trasferimento massima di 285MB/s, consente di elevare il livello e l’efficienza dei processi di post-produzione, oppure con un adattatore SD UHS-I 2, per una maggiore praticità di compatibilità con i dispositivi.