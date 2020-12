Già disponibile lo sswitch smart edge PoE per desktop QGD-3014-16PT di QNAP per la sorveglianza IP intelligente di prossima generazione e il backup remoto

La gamma di switch smart edge PoE per desktop di QNAP, azienda specializzata in soluzioni di calcolo, rete e archiviazione, si arricchisce con il nuovo QNAP QGD-3014-16T.

Con sedici porte Gigabit PoE da 30 watt, due porte di gestione host 2,5GbE, processore Intel Celeron J4125 quad-core 2,0 GHz e quattro SATA unità baie da 3,5”, il QGD-3014-16PT supporta QVR Pro, HBS 3 e QuWAN SD-WAN per integrare la distribuzione della sorveglianza, calcolo dell’archiviazione video e gestione remota multi-sito per offrire alle PMI una infrastruttura di sorveglianza IP intelligente e soluzioni di backup remoto.

“L’espansione della rete di sorveglianza multi-sito può essere un processo costoso e può richiedere una grande quantità di apparecchiature con un’efficienza di trasmissione ridotta tra diversi dispositivi remoti, senza contare la complessità nella distribuzione e nella gestione” ha dichiarato Daniel Hsieh, Product Manager di QNAP, che aggiunge, “. Lo switch smart edge PoE per desktop QGD-3014-16PT integra PoE, funzionalità di sorveglianza e gestione del backup dei dati per semplificare i requisiti e aumentare la trasmissione e l’efficienza del backup dei video di sorveglianza.”

Il QGD-3014-16PT è conforme con lo standard IEEE 802.3at PoE+ e dispone di sedici porte Gigabit PoE da 30 watt che offrono un’alimentazione fino a 140 watt di potenza totale per le telecamere PoE, telecamere grandangolari, telecamere 4K PTZ e telecamere Speed Dome con lo standard ONVIF standard, o dispositivi a uso elevato di alimentazione come i telefoni IP, luci LED e segnaletica digitale. Ulteriori due porte combinate Gigabit SFP/RJ45 e due porte di gestione host 2,5GbE sono utilizzate come porte uplink per le reti core, centri dati o banda dedicata per le applicazioni di virtualizzazione. Grazie alle interfacce di gestione flessibili e sicure (switch QSS o QuNetSwitch), gli amministratori possono gestire centralmente i dispositivi alimentati con le funzioni di gestione di Livello 2 e le funzioni di gestione PoE intelligente (incluse pianificazione, priorità dell’alimentazione e abilitazione/disabilitazione dell’alimentazione).

Supportando le applicazioni di sorveglianza QVR Pro, backup remoto HBS 3 e QuWAN SD-WAN, il QGD-3014-16PT offre agli utenti una soluzione infrastruttura di sorveglianza intelligente completa ottimizzata per i costi. QVR Pro consente di configurare uno spazio di archiviazione indipendente e dedicato per i dati di sorveglianza sul QGD-3014-16PT e sfruttare i vantaggi offerti dalla scalabilità dell’archiviazione (inclusi quattro unità baie SATA ed espansione flessibile dell’archiviazione). Gli amministratori possono gestire in modo semplice le telecamere, allocare lo spazio di archiviazione, riprodurre le registrazioni, failover e monitorare da remoto i feed delle telecamere live. HBS 3 consolida le funzioni di backup, ripristino e sincronizzazione (mediante il protocollo RTRR, Rsync, FTP, CIFS/SMB) per consentire agli amministratori di trasferire in modo semplice i dati da un QGD-3014-16PT a un altro QGD-3014-16PT, QNAP NAS, server remoto o archiviazione cloud. Il QGD-3014-16PT, l’altro QNAP NAS, gli switch QGD ora supportano QuWAN (soluzione SD-WAN di QNAP) che offre la tecnologia VPN full mesh IPsec tra i dispositivi QNAP multi-sito per soddisfare le richieste di video sorveglianza, trasmissione di sistema e backup delle aziende.

Il QGD-3014-16PT combina le funzioni di uno switch PoE, NVR, NAS e router, oltre a offrire l’uscita HDMI 2.0 per la riproduzione diretta di feed dal vivo fino a 4K (3840×2160) 60Hz. Consolidando le funzionalità multi-dispositivo in un fatto forma quasi silenzioso ed elegante, il QGD-3014-16PT soddisfa i requisiti e semplifica la distribuzione delle soluzioni di sorveglianza intelligente.

Specifiche principali

Processore Intel Celeron J4125 quad-core, 8GB DDR4 di RAM, 4 unità baie SATA 6Gb/s da 3,5”, 2 slot M.2 SATA; 16 porte PoE RJ45 Gigabit 802.3at da 30 watt, 2 porte combinate Gigabit RJ45/SFP, 2 porte di gestione host 2,5GbE; 3 porte USB 3.0, 2 HDMI 2.0