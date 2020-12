D-Link sorprende di nuovo i propri partner e prolunga la raccolta punti fino al 31 dicembre 2021, con nuovi premi e categorie

Con l’arrivo delle feste natalizie, D-Link mette sotto l’albero dei propri partner un regalo tanto atteso: il rinnovo per tutto il 2021 della campagna Prèmiati con D-Link, con il mantenimento dei punti accumulati durante il 2020.

Verso la fine di questo anno, difficile sotto ogni aspetto, D-Link ha voluto supportare nuovamente la propria rete di oltre 3000 partner: inizialmente prevista fino al 30 settembre, prorogata poi fino a fine dicembre 2020, Prèmiati con D-Link è stata ulteriormente estesa fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, i punti accumulati durante il 2020 resteranno validi e potranno essere accumulati nei mesi avvenire – consentendo ai partner di non perdere nemmeno un singolo punto.

Con l’acquisto dei prodotti D-Link per il mondo business, ma anche consumer, ogni utente potrà raccogliere i punti e successivamente riscattare premi di diverso valore, a seconda della fascia raggiunta. Le sorprese però non finiscono qui, perché con l’arrivo del nuovo anno D-Link farà un refresh al catalogo premi e aggiungerà nuove categorie.

Prèmiati con D-Link è una campagna ideata per i partner VIP+. Il programma VIP+ (Value in Partnership+) è nato per supportare attivamente i rivenditori e fornire loro nuovi strumenti a sostegno delle vendite, della progettazione e del marketing.