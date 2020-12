Systematika Distribution ha stretto una nuova partnership con la società israeliana Cognni, pioniera nel fornire soluzioni di Information Intelligence alle aziende. Collaborando con Cognni, Systematika Distribution garantirà ai propri reseller l’accesso a strumenti avanzati di intelligenza cognitiva, per facilitare il lavoro da remoto rendendolo più sicuro e proteggere la collaborazione nel cloud. Systematika Distribution è […]

Systematika Distribution ha stretto una nuova partnership con la società israeliana Cognni, pioniera nel fornire soluzioni di Information Intelligence alle aziende. Collaborando con Cognni, Systematika Distribution garantirà ai propri reseller l’accesso a strumenti avanzati di intelligenza cognitiva, per facilitare il lavoro da remoto rendendolo più sicuro e proteggere la collaborazione nel cloud.

Systematika Distribution è da 37 anni una delle più importanti società operative nella distribuzione di soluzioni per il mercato dell’information technology in Italia. La sua offerta si compone di tecnologie innovative e affidabili, ma anche di una serie di servizi di formazione, supporto pre-sales, laboratori, iniziative marketing, incentive e consulenza completamente a disposizione dei propri partner.

Cognni fornisce insights utili sulla sicurezza di O365, concentrandosi sui potenziali rischi derivanti dalla collaborazione nel cloud. L’intelligenza artificiale di Cognni può mappare tutte le informazioni importanti e rilevare i rischi che le aziende non sarebbero mai in grado di scoprire da sole, aiutandole ad automatizzare l’approccio alla remediation.

Connettendosi in pochi minuti, gli strumenti di information intelligence della piattaforma entrano subito in azione, apprendendo autonomamente come i dipendenti condividono le informazioni importanti. Cognni cancella il rumore, facendo risparmiare ai team IT centinaia di ore di lavoro, senza mai coinvolgere gli utenti.

Guy Eisdorfer, co-fondatore e CEO di Cognni, afferma: “La maggior parte delle fughe d’informazione e delle vulnerabilità non provengono dall’esterno di un’azienda, ma dalla condivisione tra colleghi. Oggi assistiamo a un numero elevatissimo di persone che lavorano tramite il cloud, ma questo non significa che le aziende debbano scendere a compromessi sulla sicurezza. Siamo entusiasti di lavorare con Systematika Distribution: insieme possiamo fornire ai nostri reseller e utenti finali un’intelligenza che abilita l’automazione e che renderà più semplice la gestione della sicurezza aziendale, così che le informazioni importanti rimangano in mani sicure.”

Franco Puricelli, amministratore delegato di Systematika Distribution, dichiara: “L’accordo con Cognni aggiungerà un importante tassello alla nostra proposta di sicurezza informatica. La loro tecnologia di intelligenza artificiale è perfetta per indagare e rilevare incidenti di sicurezza, vulnerabilità e potenziali minacce, consentendo una rapida valutazione e una facile risoluzione. Siamo entusiasti di collaborare con questa realtà e non vediamo l’ora di costruire e sviluppare il mercato Italiano insieme.”