Grazie alla stampante di largo formato Epson SC-S80600, il laboratorio dell’hinterland milanese personalizza qualsiasi oggetto e superficie, dalle automobili alle pareti, assicurando creatività e accuratezza

Personalizzare gli oggetti e dar loro una nuova veste grafica: Design Solution ha trovato il modo per fare questo grazie ad Epson. L’azienda di Cinisello Balsamo (MI) è specializzata nella stampa digitale e nel wrapping, la tecnica che consente di stampare immagini su pellicole adesive speciali che vengono poi applicate sulle superfici.

“Abbiamo scelto Epson per la stampa digitale e roll-to-roll – spiega Pasquale Curtosi, Responsabile di Design Solution – perché garantisce alta produttività e qualità superiore: utilizziamo sia una macchina per la stampa su carta, con cui produciamo poster e manifesti per affissioni, sia un modello a eco-solvente che assicura lavori di qualità su materiali quali polivinilcloruro (PVC), carta da parati e supporti speciali. Con entrambe le stampanti otteniamo risultati di alta qualità e notevole accuratezza.”

I modelli utilizzati in Design Solution fanno parte della gamma SureColor SC-S, che si contraddistingue per alta produttività e tempi di inattività minimi, oltre alla maggiore qualità di stampa che permette di ottenere applicazioni creative e di forte impatto con una elevata resa dei colori.

Nello specifico, SureColor SC-S80600 è il modello usato per il wrapping e offre una gamma cromatica più ampia grazie agli inchiostri Epson UltraChrome GS3 capaci di riprodurre in modo accurato il 98,2% dei colori PANTONE su carta patinata. Gli inchiostri aggiuntivi comprendono i colori rosso e arancione brillanti, oltre al bianco e alle tonalità metallizzate che consentono di ottenere effetti particolari.

“Ciò che abbiamo notato fin da subito e che tutt’oggi apprezziamo – puntualizza Pasquale Curtosi – è la capacità di questa stampante di garantire dei rossi fenomenali che non hanno concorrenza. SureColor SC-S80600 stampa in modo molto preciso e con colori brillanti”.

Tra i lavori realizzati con questa stampante figura il car wrapping dell’auto elettrica aziendale di Epson: le tematiche green che rivestono il veicolo testimoniano l’impegno dell’azienda giapponese per la tutela del pianeta. In Design Solution, SureColor SC-S80600 è molto apprezzata anche per la sua capacità di stampare un’ampia gamma di substrati, tra cui la carta da parati e i supporti dedicati per il signage.

In tutto questo Epson ha saputo rispondere perfettamente alle esigenze di questa azienda garantendo qualità di stampa, affidabilità e facilità di utilizzo.