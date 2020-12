D-Link amplia la rete di partner e le funzionalità della piattaforma Nuclias con integrazioni di terze parti

D-Link ha annunciato significativi miglioramenti alla sua piattaforma Nuclias Cloud. Il portfolio si amplia ulteriormente con l’introduzione di tre nuovi Access Point (AP), una serie di rilevanti aggiornamenti – tra cui la certificazione TRUSTe Privacy – e il rilascio di API per consentire l’integrazione di terze parti con Nuclias Cloud.

Partendo da Purple, Stampede e Fydelia, D-Link intende espandere e aumentare le funzionalità di Nuclias Cloud costruendo un ecosistema completo attorno alla sua piattaforma. Grazie alla collaborazione con aziende innovative e in grado di fornire le più recenti tecnologie, D-Link rende così la sua soluzione sempre più adatta alle nuove esigenze dei clienti.

Kevin Wen, presidente di D-Link Europe, ha affermato: “I miglioramenti a lungo termine di Nuclias, decisamente il fiore all’occhiello delle soluzioni B2B di D-Link, sono essenziali per aiutare le aziende ad assumere il pieno controllo della loro digital transformation. Lavorare con partner innovativi e dinamici ci permette di reagire rapidamente alle nuove esigenze del mercato.

Siamo entusiasti di annunciare integrazioni con alcuni partner selezionati che valorizzano la value proposition della nostra piattaforma per tutti gli utenti business. Con soluzioni e strumenti che rispondono ai requisiti per le esigenze come il Guest Wi-Fi e l’Hospitality, queste partnership offrono opportunità di successo per le aziende.”

Altri miglioramenti apportati alla piattaforma Nuclias Cloud includono:

• Single Sign-On (SSO) riunisce le piattaforme Nuclias Cloud e Nuclias Connect, per permettere a entramble le tipologie di clienti – cloud e non cloud – di gestire le proprie reti da un singolo portale. I clienti di Nuclias Connect possono connettersi facilmente alla loro rete on premise senza configurazioni di rete complicate e senza costi aggiuntivi.

• L’Integrated Captive Portal offre maggiori capacità di accesso ai social network con l’autenticazione Twitter e Weibo integrata. L’accesso degli ospiti è ulteriormente migliorato con l’integrazione di SMS utilizzando Twillio per fornire funzionalità One Time Password (OTP) e ottimizzare l’esperienza Guest Wi-Fi.

• Nuova configurazione dell’External Captive Portal (ECP) che i retail store e l’hospitality possono sfruttare per fidelizzare i clienti e reindirizzarli verso il Captive Portal dedicato per i buoni sconto, l’autenticazione degli utenti e la gestione degli utenti.

• Ottenendo la certificazione TRUSTe Privacy, D-Link dimostra la sua compliance alle leggi e agli standard normativi riconosciuti.

Progettati per ambienti aziendali, i tre nuovi Access Point ampliano ulteriormente le capacità della piattaforma Nuclias Cloud. DBA-3620P e DBA-3621P forniscono una connettività wireless senza interruzioni, mentre DBA-2720P va a completare il portfolio Nuclias Cloud. Tutti questi sono dotati della tecnologia 802.11ac Wave 2 con MU-MIMO per una connettività affidabile ad alta velocità multi-device.

Il supporto PoE consente un’implementazione rapida e semplice mentre quello per WPA3™ garantisce una connettività sicura. Il provisioning e l’implementazione di Nuclias zero-touch garantiscono una configurazione e una gestione coerente in tutto il sito.

DBA-3621P

• Design industriale corazzato con protezione IP67

• 2 velocità dual-band AC1300 Wave fino a 1,3 Gbps

• Antenne 2×2 1 porta PoE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

DBA-3620P

• Protezione IP55R per resistenza a polvere e acqua

• 2 velocità dual-band AC1300 Wave fino a 1,3 Gbps

• Antenne 2×2

• 1 porta PoE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

DBA-2720P

• Wireless AC2200 Wave 2 Tri-Band con velocità di trasferimento fino a 450 Mbps nella banda a 2,4 GHz e due bande a 5 GHz fino a 867 Mbps

• Antenne 2×2 1 porta Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

• 1 porta PoE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps