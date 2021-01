Auricolari con tecnologia Jabra Advanced Active Noise Cancellation (ANC)TM, gli Elite 85t sono ora disponibili in 4 nuovi colori: Oro/Beige, Rame/Nero, Nero e Grigio

Gli auricolari Elite 85t con tecnologia di cancellazione del rumore ANC di Jabra sono disponibili in quattro nuove varianti di colore: Oro/Beige, Rame/Nero, Nero e Grigio.

Gli auricolari sono stati lanciati nell’ottobre del 2020 nella tonalità Titanio/Nero e fanno parte della gamma ANC che si aggiunge al pluripremiato portafoglio delle soluzioni wireless compatte di Jabra.

Gli utenti hanno ora l’opportunità di godere delle qualità degli Elite 85t – come il livello eccezionale di chiamate e audio e la tecnologia avanzata della cancellazione del rumore – con un colore che li rappresenta al meglio.

Qualità di chiamata, suono e vestibilità impeccabili

La tendenza al lavoro flessibile è destinata a continuare nel 2021, e con essa la necessità di consentire all’utente di rispondere alle chiamate in qualsiasi luogo si trovi. Gli auricolari Jabra Elite 85t offrono una qualità di chiamata eccezionale, grazie alla tecnologia a 6 microfoni (tre in ciascun auricolare, due all’esterno e uno all’interno).

I microfoni all’interno e all’esterno degli auricolari sono utilizzati per fornire la tecnologia Jabra Advanced ANCTM che va oltre la soluzione standard on/off. Agli utenti viene infatti offerta un’esperienza più personalizzata con il doppio cursore per passare dalla funzione ANC a quella HearThrough per far percepire l’ambiente circostante.

Gli altoparlanti da 12 mm consentono ai Jabra Elite 85t di produrre un suono eccellente con bassi potenti, migliorando al tempo stesso il comfort e alleviando la pressione sull’orecchio grazie all’innovativo design semi-aperto. Jabra ha anche ridisegnato i gommini perché abbiano una forma ovale e garantiscano una migliore tenuta nell’orecchio. Ciò significa che la parte più alta degli Elite 85t non si posiziona troppo in profondità, permettendo agli utenti di godere di un auricolare più comodo ma con una vestibilità stabile e salda. Gli Elite 85t offrono fino a 5,5 ore di ascolto con la tecnologia ANC attiva, che si estendono a 25 ore con la custodia di ricarica (con ANC accesa). Vantano inoltre la certificazione Qi per la ricarica senza fili.

Calum MacDougall, Senior Vice President di Jabra, ha dichiarato: “Vogliamo offrire ai clienti una scelta più ampia, e per questo realizziamo prodotti molto mirati. Siamo quindi entusiasti di annunciare la disponibilità dei nostri auricolari top di gamma Elite 85t con tecnologia ANC in quattro nuovi colori. I nostri clienti hanno ora la possibilità di godere del design elegante e del suono migliore abbinati a molti altri stili”.

Cancellazione del rumore per tutti

La tecnologia ANC di Jabra investe non solo gli Elite 85t. I pluripremiati Elite 75t, anche nella versione Active, sono ora disponibili con la cancellazione del rumore come standard. Gli utenti in possesso di un prodotto della famiglia Elite 75t possono usufruire delle funzionalità ANC tramite un aggiornamento gratuito nell’applicazione Jabra Sound+. Jabra è la prima società ad aggiungere la funzione della cancellazione del rumore in una linea di prodotti wireless esistente, creando così una delle più ampie proposte con tecnologia ANC sul mercato.

Gli Elite 85t sono stati progettati per sfidare i limiti di quanto rumore può essere rimosso in una serie di auricolari wireless, attraverso la tecnologia ANC più avanzata di Jabra. Gli utenti possono godere della tecnologia ANC nella sua totale efficienza, regolandosi tra la versione “full”, per immergersi in una dimensione completamente silenziosa, e la funzione HearThrough per percepire l’ambiente circostante, vivendo così una ‘esperienza personalizzata.

Jabra Elite 85t, caratteristiche e specifiche: