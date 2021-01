Esprinet sigla un accordo di distribuzione con Tenda Technology, specialista mondiale nelle soluzioni per la smart home

Esprinet e Tenda Technology annunciano l’inizio della loro collaborazione per distribuire le soluzioni del brand in Italia.

Tenda Technology è uno dei principali produttori di soluzioni per il networking. Fondata nel 1999 a Shenzhen, in Cina, si impegna a fornire prodotti per la connettività di facile installazione, a costi contenuti, offrendo prodotti innovativi e all’avanguardia per soddisfare le esigenze degli utenti.

La gamma di prodotti Tenda si compone di una linea Home, dove si possono trovare tutte le tecnologie per la casa, e una Business, con le migliori soluzioni per le aziende.

Tenda: focus nei segmenti consumer ed SMB

Secondo i termini dell’accordo, Esprinet supporterà Tenda nella commercializzazione dei suoi prodotti e servizi, favorendone una fruizione allargata e una distribuzione efficiente su tutti i suoi canali di vendita. Scegliendo il numero uno del mercato, Tenda potrà raggiungere la diffusione capillare delle sue soluzioni nel territorio italiano, ampliando anche le possibilità di business verticale e rafforzando la propria presenza sul mercato, soprattutto nei segmenti consumer ed SMB.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marcello Demma, Direttore Commerciale di Tenda Technology Italia: «Grazie a questo accordo con Esprinet, saremo in grado di aumentare la nostra presenza nel mercato consumer e business attraverso le nostre soluzioni tecnologiche, che senza dubbio forniranno il valore, l’efficienza e l’innovazione di cui gli utenti finali e le aziende hanno bisogno».

Per Luca Casini, Country Manager Business di Esprinet Italia: «Questa collaborazione rappresenta un’opportunità per Esprinet per ampliare la propria offerta di prodotti e soluzioni di networking per i mercati consumer e small office. Siamo lieti di poter mettere a disposizione del vendor la nostra competenza ed esperienza su tutti i canali di vendita e di poter offrire alla nostra vasta rete di clienti l’intera gamma del brand».