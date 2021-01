La soluzione POS di facile utilizzo di Epson per specialisti del retail e dell’hospitality che offre il tethering di rete

Dopo il successo della gamma di dispositivi mPOS TM-m30II, Epson amplia la gamma con il modello TM-m30II-NT, progettato per soddisfare i requisiti in continua evoluzione dei sistemi POS basati su tablet.

La nuova TM-m30II-NT, pensata per chi lavora in negozi, boutique outlet, piccoli ristoranti, bar, caffetterie, gastronomie e food truck, vanta quale funzione principale il tethering di rete, che consente alla stampante di fornire una connessione Internet al tablet via cavo.

Non dover necessariamente fare affidamento sul Wi-Fi consente di evitare possibili interruzioni della connessione e garantisce un’efficace presa in carico degli ordini, riducendo al minimo gli errori e offrendo il miglior servizio ai clienti.

Il nuovo modello offre funzionalità utili come, ad esempio, il sensore di “carta in esaurimento” che consente di sostituire la carta nel momento più opportuno, riducendo al minimo i tempi di fermo.

“La stampante TM-m30II-NT offre ai clienti retail un ottimo rapporto qualità/prezzo, ma con lo stesso design compatto ed elegante della gamma TM-m30II”, commenta Camillo Radaelli, BS Business Sales di Epson Italia. “Con l’aggiunta del tethering di rete, che è stato integrato anche nelle stampanti TM-m30II-H e TM-m30II-S, ora i clienti possono scegliere le funzioni di connettività più adatte alle loro esigenze”.

Caratteristiche principali

Funzione ‘Sync and Charge’ per la connessione ai tablet, che consente di alimentare il tablet e stampare i dati utilizzando un solo cavo

Tethering di rete, che consente di condividere la connessione LAN con il tablet collegato tramite cavo, ad esempio per una connessione Internet stabile senza quelle interruzioni dovute al Wi-Fi

Due porte USB A, che consentono di collegare semplicemente la periferica insieme alla connessione “Sync and Charge” del tablet

Possibilità di accedere alle periferiche e controllarle dalle applicazioni tramite il dispositivo ePOS

Funzionalità intelligenti

Server Direct Print (SDP) e cloud (OMS)

Il sensore standard di “carta in esaurimento” che consente di monitorare il livello della carta

TM-m30II-NT è disponibile a partire da gennaio 2021.

La funzionalità di tethering di rete è disponibile anche per TM-m30II-H e TM-m30II-S tramite aggiornamento firmware, disponibile sul sito epson-biz.com o tramite l’app Epson TM Utility per iOS e Android.