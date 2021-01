Il gestionale Hopperix guida le aziende nel ciclo lavorativo quotidiano organizzando i processi interni, dalla preventivazione alla fatturazione

Sonepar Italia, azienda specializzata nella distribuzione di materiale elettrico, presenta ai suoi clienti Hopperix, piattaforma gestionale per impiantisti, sviluppata sulle esigenze specifiche degli operatori del settore elettrico dalla software house OneClike srl di San Donà di Piave (Ve).

Hopperix è un gestionale che guida le aziende nel ciclo lavorativo quotidiano, organizzando i processi interni, dalla preventivazione fino alla fatturazione. Il software nasce dall’esigenza del mercato di poter utilizzare un unico tool integrato, in grado di mettere in comunicazione il cantiere e gli uffici, grazie ad un linguaggio comune, fatto di semplici click.

Gli attuali e nuovi clienti di Sonepar Italia potranno dunque accedere a una consulenza specifica da parte di personale specializzato Hopperix che, una volta valutata la dimensione, la conformazione dell’azienda e il numero dei dipendenti, può decidere di fornire in prova una DEMO gratuita, per far valutare a imprenditori e dipendenti le funzionalità di questo software gestionale.

Meno carta, più contenuti guidati

Come sottolineato in una nota ufficiale da Sergio Novello, Presidente e AD di Sonepar Italia: «Confidiamo che i nostri clienti apprezzeranno questo nuovo servizio, offerto per migliorare il proprio business. La nostra missione è essere sempre al fianco di progettisti e professionisti del mondo elettrico. Hopperix rappresenta oggi, secondo noi, una buona opportunità per il settore, soprattutto in questo periodo, in cui è necessario rafforzare l’organizzazione interna per affrontare le prossime sfide, legate alla ripartenza».

Per Paolo Perissinotto, Responsabile sviluppo della piattaforma Hopperix: «Abbiamo voluto innovare portando nel mercato degli impiantisti una soluzione completa e modulare che permetta allo staff aziendale di potersi concentrare sulle proprie attività, che siano esse in ufficio o in cantiere, lasciando al gestionale il compito di supportarlo e facilitarlo nel processo».

Ancora per Federica Buttazzoni, Responsabile Sales & Marketing Hopperix: «La nostra idea si basa sul principio che un gestionale debba essere adatto alle esigenze dell’azienda e delle persone, e non che le persone debbano adattarsi al gestionale. Siamo quindi partiti analizzando il lavoro delle persone e intervistando ogni profilo aziendale, ne abbiamo colto le esigenze e abbiamo disegnato il programma basandoci sulle loro linee guida. Meno carte, meno burocrazia, meno elaborazioni, più contenuti guidati, più semplicità, più facilità nella gestione».

I plus di Hopperix

+ Gestionale già collaudato e utilizzato con successo da aziende di varie dimensioni nel settore elettrico.

+ Progetto integrato molto completo con processi fluidi che agevolano il lavoro ai professionisti del settore.

+ Presenti listini con codifica METEL, inclusi quelli di Sonepar Italia.

+ Grazie all’utilizzo del cloud, i dipendenti possono accedere al gestionale anche fuori dall’ufficio con qualsiasi dispositivo.