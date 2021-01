Secureworks illustra le tendenze per canale per il nuovo anno

Stuart Schielack, Director, Worldwide Channel Sales and Strategy, Secureworks ci spiega quali sono i trend per il canale per il 2021.

La pandemia COVID-19 ha avuto un impatto globale sulle nostre vite e attività lavorative. Per questo motivo, abbiamo visto crescere in modo esponenziale la necessità di un modello as-a-Service sia dal punto di vista dei consumatori che da quello delle imprese. All’inizio del 2021 e per tutto il nuovo anno ci aspettiamo di vedere un afflusso di fornitori che sfruttano gli MSP per potenziare le loro soluzioni aggiungendo servizi in questa nuova era di modelli di sottoscrizione.

Con il passaggio della spesa dei consumatori verso i principali marketplace online, assisteremo a uno spostamento del ciclo di acquisto aziendale che replica questo andamento – e i relativi vantaggi. Le economie di scala, la soluzione giusta al momento giusto e la facilità d’uso sono elementi fondamentali per le aziende.

A causa dell’effetto globale della pandemia sulle persone e sui mercati l’acquisizione di nuovi clienti vedrà un cambiamento sostanziale nel 2021. La crescente domanda di soluzioni di sicurezza informatica, unita alla limitata capacità di incontrarsi faccia a faccia per costruire relazioni, i vendor si appoggeranno più che mai ai VAR per sfruttare le relazioni esistenti e portare le loro soluzioni al mercato.