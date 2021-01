All’edizione virtuale del CES, Netgear presenta Nighthawk RAXE500, il primo router WiFi Tri-band al mondo con tecnologia WiFi 6E

Netgear, specialista del WiFi per le case e le piccole imprese, ha presentato durante la virtual edition dello storico CES 2021 Nighthawk RAXE500, il primo router WiFi Tri-band al mondo con tecnologia WiFi 6E che promette di migliorare l’esperienza WiFi fornendo una velocità fino a 10.8Gbps.

Quest’ultima novità della linea di router Nighthawk ad alte prestazioni (che sarà disponibile nel secondo trimestre del 2021 sullo Store Netgear e presso i rivenditori autorizzati) inaugura una nuova era di connessione veloce sulla nuova banda da 6GHz, libera da interferenza e congestioni.

Verso una connessione più veloce e affidabile per tutti

Il lavoro, la didattica a distanza e lo streaming video da casa necessitano di una rete WiFi domestica maggiormente performante. I numerosi dispositivi presenti nelle case moderne affollano le bande disponibili e la tecnologia WiFi 6E risolve proprio il problema della congestione della rete. Grazie, infatti, alla banda da 6GHz, prima non disponibile, è possibile beneficiare di una connessione più veloce e affidabile.

Fino all’introduzione del WiFi 6E, i router WiFi erano limitati alle bande da 2,4GHz e 5GHz. Oggi, la nuova terza banda da 6GHz aumenterà notevolmente la capacità delle reti di supportare più dispositivi.

Premiato al CES 2021 Innovations Award, Nighthawk RAXE500 è stato progettato per fornire la massima velocità WiFi possibile con maggiore capacità, minore latenza e massimo livello di sicurezza WPA3. Con una tecnologia all’avanguardia, il nuovo router WiFi 6E di Netgear garantisce connessione ininterrotta per svolgere DaD, videoconferenze e streaming video 4K/8K contemporaneamente.

Come sottolineato in una nota ufficiale da David Henry, senior vice president della linea Connected Home Products di Netgear: «La nostra missione è fornire prodotti con tecnologie all’avanguardia per consentire alle persone di lavorare, imparare, riprodurre in streaming e giocare in modo più efficace. Siamo lieti che la Consumer Technology Association ci abbia premiati per il nostro impegno verso questo obiettivo con l’introduzione del primo router WiFi 6E del settore. Il nuovo Nighthawk RAXE500 sfrutterà la larghezza di banda disponibile sul canale da 6GHz, offrendo una velocità e una capacità mai sperimentata fino a questo momento».

Specifiche tecniche del Nighthawk RAXE500

Nuova banda da 6GHz con una larghezza fino a 200% maggiore di quella del WiFi dual-band da sola (5GHz e 2,4GHz)

○ Ultra-Low Latency: ci sono pochissimi dispositivi sulla banda da 6GHz questo significa, ad esempio, una latenza inferiore nel gaming

○ Più canali Wi-Fi a banda larga: velocità incredibile e meno interferenze

WiFi Tri-Band a 12 stream: quattro stream da 6GHz, quattro stream da 5GHz e quattro stream da 2,4GHz equivalgono a una maggiore larghezza di banda disponibile e a una minore congestione per tutti dispositivi collegati in WiFi

WiFi 6E Optimized Powerful Processor: ideale per velocità Internet Gigabit, il processore 64 bit quad-core da 1,8GHz garantisce streaming e giochi UHD 4K/8K fluidi

Multi-Gig Ethernet Port 2.5G: velocità cablata 2,5 volte superiore rispetto a una tipica porta Gigabit utilizzata per la connessione LAN o Internet

Cinque (5) porte Gigabit Ethernet: collega più dispositivi cablati per un trasferimento file più veloce e connessioni ininterrotte. Aggrega due porte LAN

Gigabit e due porte WAN Gigabit (configurabili) contemporaneamente Antenne pre-ottimizzate: è sufficiente aprire le antenne e fissarle sul router; le antenne di Nighthawk RAXE500 sono pre-ottimizzate per le migliori prestazioni WiFi

Netgear Armor per la casa: sistema di sicurezza avanzata per la rete domestica e su un numero illimitato di dispositivi collegati.

Aggiornamenti automatici del firmware: le ultime patch di sicurezza vengono eseguite sul router senza necessità dell’intervento dell’utente.

Sistema di sicurezza Netgear Armor

Il router WiFi Tri-band Nighthawk RAXE500 integra il sistema di sicurezza avanzato Netgear Armor e include una prova gratuita valida 30 giorni.

Netgear Armor funziona da antivirus, antimalware e protegge i dati sia quando i dispositivi sono connessi alla rete WiFi sia quando non sono collegati alla rete.