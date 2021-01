RS Components presenta il Safe Distancing Assistant di Pathfindr, una risposta efficace per le aziende chiamate a rispettare i requisiti di legge sul lavoro sicuro, evitando costose multe e chiusure paralizzanti

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, partner multicanale globale per clienti e fornitori industriali, presenta il Safe Distancing Assistant di Pathfindr, azienda entrata di recente tra i partner di RS e specializzata in asset di intelligence grazie al tracciamento della posizione attraverso la connettività. Progettato per l’uso in ambienti chiusi, come fabbriche, uffici, magazzini e strutture educative, il piccolo e leggero dispositivo può essere facilmente agganciato a un cordino identificativo per avvisare chi lo indossa quando viene superato un limite di distanza sociale. Il suo design pulito lo rende particolarmente adatto all’uso in impianti di produzione per il Food & Beverage, dove gli standard igienici devono essere conformi alle norme di sicurezza alimentare.

Il Safe Distancing Assistant di Pathfindr utilizza la tecnologia a banda ultra larga (UWB) per creare un campo di rilevamento completo a 360 gradi, molto più affidabile e preciso di altre tecnologie wireless, come il Bluetooth. Il dispositivo funziona immediatamente senza bisogno di hardware, infrastrutture o connettività aggiuntivi. Ha un’impostazione predefinita di due metri, anch’essa regolabile. Poiché si attiva quando è indossato, non c’è bisogno di ricordarsi di accenderlo e spegnerlo. È completamente ricaricabile tramite il cavo di ricarica USB, che viene fornito in dotazione, e fornisce fino a cinque giorni di utilizzo continuo con una sola carica.

“Il nostro assistente per la distanza di sicurezza è conveniente, igienico e semplice da usare”, ha dichiarato Ben Sturgess, Chief Technical Officer di Pathfindr. “Emette un breve segnale acustico o un allarme vibrante quando viene rilevata la presenza nel raggio di due metri di un’altra persona che lo indossa, così da avvisare i soggetti a verificare e aumentare la distanza di sicurezza. Aiuterà le aziende ad assicurare ai dipendenti il rispetto delle misure di distanziamento sociale e la conformità ai requisiti di legge sul lavoro sicuro”.

“L’assistente per la distanza di sicurezza di Pathfindr aiuta le aziende ad affrontare efficacemente le sfide dettate dal COVID-19”, ha dichiarato Rebecca Matthews, Commercial Supplier Manager di RS. “Va anche a beneficio delle aziende in cui è probabile che ci siano visitatori che potrebbero non avere la stessa familiarità con le procedure di distanziamento sociale”.

L’assistente per la distanza di sicurezza di Pathfindr è ora disponibile da RS nella regione EMEA.