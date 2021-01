Panduit amplia la famiglia di prodotti in fibra ottica con i nuovi cassetti ottici HD Flex e patch cord in fibra ottica serie CS

La famiglia di soluzioni in fibra ottica Panduit si amplia con l’introduzione di nuovi prodotti: i cassetti ottici HD Flex e patch cord in fibra ottica CS.

Le velocità della larghezza di banda sono aumentate di 40 volte nell’ultimo decennio nel percorso di migrazione da 10G a 400G, tuttavia ai responsabili dei data center viene spesso chiesto di gestire velocità molto più elevate all’interno dello stesso spazio fisico, senza sacrificare le prestazioni o il tempo di uptime. Tali fattori hanno guidato lo sviluppo e l’adozione sul mercato di un’alternativa compatta e ad alta densità al popolare connettore LC.

Ecco che Panduit ha introdotto il nuovo connettore CS in fibra ottica ad alta densità, una soluzione di nuova generazione che ottimizza il data center per applicazioni 200G/400G ed estende le opzioni di configurazione della modalità breakout, consentendo un’implementazione più efficiente di 25G, 50G, 100G, 200G, risparmiando spazio, tempo e denaro.

Il connettore CS è stato adottato da standard di settore, quali QSFP-DD, OSFP e il Consortium for On-Board Opti CS (COBO). É anche ampiamente supportato dai principali produttori di apparecchiature attive, tra cui Cisco e Arista per applicazioni di trasmissione dati ad alta velocità.

Il connettore CS è in grado di fornire una bassa perdita di inserzione e un’elevata perdita di ritorno, paragonabili ai connettori di tipo LC, con un ingombro notevolmente ridotto. Su questo connettore si basano i nuovi prodotti Panduit: cassette in fibra ottica HD Flex CS e gamma di patch cord ottiche serie CS.

Cassette ottiche serie CS

Le cassette ottiche HD Flex CS forniscono densità di fibra per rack unit che superano le cassette tradizionali con connettori LC duplex. Le cassette CS forniscono opzioni di breakout per connessioni ottiche parallele a 4 vie (MPO-12) e 8 vie (MPO-24), nonché soluzioni di cablaggio strutturato per consolidare il traffico basato su connettori CS sui tradizionali trunk MPO. Le cassette CS sono cablate universalmente in modo che la stessa cassetta possa essere utilizzata su entrambe le estremità del link per il cablaggio strutturato o come cassette breakout autonome per applicazioni 100G, 200G e 400G. Le cassette CS sono offerte con fibra monomodale e OM4.

Patch Cord in fibra serie CS

Le patch cord in fibra CS ottica forniscono l’interconnessione e la connessione incrociata in applicazioni quali sale di telecomunicazioni, data center e uffici. Le patch cord supportano le applicazioni di rete nelle aree di distribuzione principale, orizzontale e delle apparecchiature e sono disponibili in materiali di rivestimento classificati in plenum (OFNP) o a bassa emissione di alogeni (LSZH) per rispondere alle normative in materia di cablaggio strutturato. Le patch cord ottiche con connettori CS sono disponibili nei tipi di fibra OM4 e OS2 per soddisfare le esigenze delle applicazioni di interconnessione 100G / 200G / 400G.

Vantaggi

Tra le caratteristiche tecniche più rilevanti di questi nuovi prodotti si segnalano:

•Doppia densità nel ricetrasmettitore QSFP-DD e OSFP rispetto al tipo LC;

•50% in più di densità di porte per unità rack del sistema di connessione HD Flex di Panduit;

•Opzioni monomodali e multimodali.

CS Consortium

Panduit è un membro fondatore del CS Consortium, il comitato indipendente di fornitori tecnologici che si dedica alla formazione degli utenti finali e dei consulenti di progettazione sugli aspetti tecnici dei connettori in fibra CS.