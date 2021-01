La serie di multifunzione A4 a colori Ricoh IM C530 ha ricevuto un BLI Winter 2021 Pick Award

La serie di multifunzione A4 a colori Ricoh IM C530 ha ricevuto un BLI Winter 2021 Pick Award grazie alla sua semplicità di utilizzo e alla possibilità di interfacciarsi con app e soluzioni che semplificano la gestione dei processi.

I riconoscimenti BLI Picks vengono assegnati due volte all’anno ai prodotti e ai sistemi per l’ufficio che hanno registrato le migliori prestazioni durante i rigorosi test di laboratorio condotti da Keypoint Intelligence.

Nell’ambito dei BLI Winter 2021 Pick Award, Ricoh IM C530 è risultata essere la serie vincente nella categoria “Outstanding A4 Colour MFP for Enterprise Environments”.

Ricoh IM C530 è in grado di stampare fino a 53 pagine al minuto e dispone di un vassoio a grande capacità per produrre fino a 3.250 pagine senza interruzioni.

Tra le caratteristiche di questa serie messe in evidenza da Keypoint Intelligence vi sono:

• Semplicità di utilizzo, anche grazie al pannello touch personalizzabile (Smart Operation Panel) e dotato di un processore di ultima generazione che semplifica le operazioni e guida l’utente in tutte attività. Inoltre, l’assistenza tecnica di Ricoh può accedere da remoto al pannello per una rapida risoluzione di eventuali problematiche.

• Disponibilità di tool per la gestione dei dispositivi, tra cui Ricoh Device Manager NX, Ricoh @Remote, Ricoh RemoteConnect Support e, in modalità opzionale, Ricoh Streamline NX.

• Possibilità di interfacciare i sistemi con numerose app che semplificano la gestione dei workflow e dei processi e con Ricoh Always Current Technology che permette di avere a disposizione dispositivi sempre aggiornati.

Kaitlin Shaw, Associate Director of A4 Hardware di Keypoint Intelligence, commenta: “Beneficiando di un costo pagina ridotto, le aziende possono migliorare la produttività e l’efficienza. La serie Ricoh IM C530 integra lo Smart Operation Panel che permette di navigare sul web e di utilizzare numerose app che semplificano i flussi di lavoro. Possibilità di interfacciare i dispositivi con soluzioni software e disponibilità di strumenti per una gestione ottimale dei sistemi rappresentano ulteriori vantaggi”.

Harald List, Director EMEA Product Management di Ricoh, aggiunge: “I clienti chiedono tecnologie di stampa che siano performanti, sicure ed intuitive. La serie Ricoh IM C530 rappresenta un ulteriore esempio della capacità di Ricoh di rispondere alle esigenze delle aziende che hanno necessità di lavorare al meglio nei nuovi scenari di business. Il premio ricevuto da Keypoint Intelligence attesta l’impegno di Ricoh verso l’innovazione e l’eccellenza, con l’obiettivo di aiutare le persone a lavorare in modo smart, ovunque si trovino”.