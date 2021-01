Logitech porta la videoconferenza ad un livello superiore con una gamma di dispositivi di nuova generazione e soluzioni per PC che funzionano con i principali servizi di videoconferenza, come Microsoft Teams e Zoom

Logitech porta la videoconferenza ad un livello superiore con una gamma di dispositivi di nuova generazione e soluzioni per PC che funzionano con i principali servizi di videoconferenza, come Microsoft Teams e Zoom. La nuova Rally Bar di Logitech, appositamente pensata per le sale di medie dimensioni, e la nuova Rally Bar Mini di Logitech, per le sale più piccole, trasformano i meeting grazie a video di alta qualità e audio nitido e chiaro, il tutto racchiuso in un design all-in-one. Per quanto riguarda le sale riunioni di grandi dimensioni, la nuova RoomMate di Logitech è un dispositivo che consente di realizzare videoconferenze con webcam Logitech, come ad esempio la Rally Plus, senza il supporto di PC o Mac. Grazie a questi prodotti è possibile semplificare notevolmente l’impostazione, la gestione e l’utilizzo dei dispositivi di videoconferenze, migliorando radicalmente la qualità dei meeting negli odierni ambienti di lavoro ibridi, in continua evoluzione.

“Siamo da sempre attenti ai desideri dei nostri clienti, che vogliono prodotti di alta qualità e a un prezzo ragionevole”, spiega Scott Wharton, General Manager e Vice Presidente di Logitech Video Collaboration. “Dalla semplicità d’uso e gestione delle videoconferenze, fino all’adozione scalabile di soluzioni professionali, vogliamo migliorare i nostri prodotti, riducendone al contempo la complessità. Il nostro obiettivo è quello di introdurre soluzioni video in tutte le sale riunioni del mondo. Per fare questo, dobbiamo fare in modo che la collaborazione video diventi qualcosa di semplice ed economico, obiettivo che crediamo di aver raggiunto con questi nuovi prodotti”.

Mentre le videoconferenze stanno diventando sempre più parte integrante della quotidianità, la nuova gamma di prodotti Logitech stabilisce un nuovo standard per soluzioni veramente versatili. È possibile avviare programmi di videoconferenza come Microsoft Teams e Zoom direttamente da Rally Bar e Rally Bar Mini o connettere i dispositivi tramite USB a quasi ogni PC o Mac. È anche possibile collegare il proprio computer portatile ed utilizzare il proprio programma di videoconferenza preferito. I nuovi prodotti Logitech supportano infatti anche altri servizi di videoconferenza, come GoToMeeting, Pexip e RingCentral.

Da una seconda telecamera dedicata all’AI e all’analisi dei dati sull’uso della sala, alla copertura audio estendibile con i Rally Mic Pods: oggi le aziende possono finalmente disporre di soluzioni modulari, incredibilmente versatili e semplici da usare. Ora è possibile garantire che ogni sala riunioni, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo di allestimento, sia a disposizione di qualunque partecipante, compreso chi è sintonizzano da remoto, per restare sempre connesso, senza perdere nessun dettaglio.

“Il nostro team ha avuto l’opportunità di utilizzare la nuova Rally Bar, siamo rimasti davvero meravigliati dalle sue performance”, racconta Tomer Mekhty, Vice Presidente, Global IT Operations di ServiceNow. “Dalle prestazioni video e audio incredibili all’installazione semplice e veloce, Rally Bar è la soluzione ideale per le più moderne sale riunioni”.

“In questo periodo storico, unico nel suo genere, in cui il normale corso degli affari è interrotto, Ricoh raccomanda vivamente le soluzioni di collaborazione video Logitech per la vasta e innovativa gamma di prodotti offerti. Logitech sta lavorando a ritmo serrato per portare sul mercato una tecnologia all’avanguardia e per mantenere le proprie soluzioni e i propri software semplici ma, allo stesso tempo, estremamente efficienti. L’azienda è costantemente in ascolto e pensa all’esperienza dell’utente finale, il che è la chiave del successo per l’adozione di qualsiasi tecnologia. I prodotti Logitech Rally Bar andranno a vantaggio dei nostri clienti offrendo massima flessibilità e un approccio agnostico per gli spazi destinati alle riunioni”, ha dichiarato Andrew Nelson, Direttore delle Vendite EMEA, Ricoh Europe PLC.