Sharp NEC Display Solutions Europe annuncia il lancio simultaneo di due monitor desktop da 27, NEC MultiSync EA272F e 24 pollici, NEC MultiSync NEC EA242F. Dotati di porta USB-C integrata sono in grado di far confluire su un solo cavo tutte le connessioni dati, video, audio, alimentazione e USB senza occupare inutilmente spazio sulla scrivania.

Entrambi i monitor alimentano workstation e notebook attraverso un unico cavo di connessione USB-C da 65 Watt e non necessitano di alcuna docking station. E’ possibile anche un set-up multiplo con più display collegati attraverso l’uscita DisplayPort effettuando una daisy-chain, senza l’utilizzo di alcun cavo aggiuntivo. Totale flessibilità grazie alla connessione via HDMI, DisplayPort, VGA, USB e Audio, ciò che rende entrambi i modelli perfetti per un set-up a doppio schermo.

Salute e benessere dell’utente sono stati i principi cardine nella progettazione dei due monitor. Il comfort è garantito dalla possibilità di regolazione in altezza, inclinazione e rotazione per un set-up completamente personalizzato. Le tecnologie per la riduzione delle emissioni di luce blu integrate, salvaguardano la vista dell’utente senza compromettere la qualità dei colori.

Con i suoi 27 pollici di superficie visiva, il NEC MultiSync EA272F è adatto per qualsiasi tipo di applicazione in ufficio. Il più piccolo NEC MultiSync EA242F, invece, è ideale per lavorare da casa, dove lo spazio è più limitato.

“Il mondo del lavoro sta cambiando, con i lavoratori che si dividono tra casa e ufficio” afferma Jan Gräf, Product Manager Desktop di Sharp NEC Display Solutions Europe. “E’ stato quindi importante offrire soluzioni che fossero adatte ad ogni tipo di ambiente. La presenza della tecnologia USB-C in entrambi i modelli è stata molto importante. Gli utenti possono soddisfare tutte le proprie esigenze con un unico cavo. Possono allo stesso tempo beneficiare di grande flessibilità, connettività e di una soluzione future-proof oltre che… molto ordinata!”