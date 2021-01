RisControl è la nuova tastiera touch screen per un’esperienza d’uso intuitiva e personalizzata

RisControl è la nuova tastiera touch screen di RISCO Group dal design moderno che abilita un’esperienza d’uso senza paragoni sia in ambito residenziale che commerciale.

Il display ad alta risoluzione da 8 pollici di RisControl, infatti, offre un’interfaccia davvero intuitiva: grazie a icone simili a quelle di uno smartphone, l’utente ha la possibilità di controllare lo stato del sistema di sicurezza, inserire o disinserire l’allarme e accedere a video live o alle registrazioni delle telecamere IP VUpoint in tutta semplicità, per un controllo e una sicurezza senza eguali. Inoltre, RisControl consente di personalizzare la visualizzazione fornendo accesso rapido alle funzioni più utilizzate dall’utente ed è integrata nel Cloud di RISCO, con cui comunica attraverso la rete wi-fi. Il collegamento con la centrale avviene, invece, tramite RISCO Bus.

La nuova tastiera touch screen è progettata per favorire un’installazione e un cablaggio semplificati e veloci grazie a una staffa di montaggio e a un connettore rimovibile. Inoltre, RisControl fornisce sicurezza e controllo avanzati consentendo agli utenti di visualizzare facilmente e rapidamente video dal vivo e registrazioni dalle telecamere IP VUpoint e dalla soluzione NVR.

RisControl è supportata dalla versione 1.4 del firmware ProSYS Plus, oltre a essere certificata Grado 3, e sarà a breve rilasciato un firmware per LightSYS che la supporterà. A breve la tastiera consentirà di gestire, grazie all’integrazione con il Cloud RISCO, il campanello elettronico con telecamera Doorbell, per permettere all’utente di beneficiare del pieno controllo della propria abitazione o del proprio ufficio, ovunque si trovi, e di interagire con gli ospiti.

“Con la nuova tastiera RisControl, RISCO Group offre agli utenti la possibilità di personalizzare la loro interfaccia con icone ad accesso rapido per controllare con semplicità il sistema di sicurezza, la gestione video e l’automazione domestica” ha dichiarato Ivan Castellan, Branch Manager di RISCO Group Italia. “La nuova soluzione dell’azienda è in grado di soddisfare le esigenze di semplicità e chiarezza sempre più richieste da installatori e utenti finali grazie a una gestione grafica davvero intuitiva e attuale che ricorda quella degli smartphone: basta, infatti, un tocco sullo schermo per inserire o disinserire l’impianto o attivare uno degli scenari programmati in centrale”.