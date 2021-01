La nuova linea di soluzioni PCAP Touch Screen Overlay consente di trasformare un display LG UHD in un vero e proprio schermo touch screen che può avere varie applicazioni

LG Business Solutions Europe ha annunciato una nuova linea di soluzioni PCAP Touch Screen Overlay ad alte prestazioni offerta in collaborazione con DISPLAX, leader mondiale nella tecnologia multitouch ultra-large Projected Capacitive (PCAP).

Questa linea di prodotti unica nel suo genere è stata progettata per i system integrator, in quanto consente di trasformare i display LG UHD in veri e propri touch screen con un livello di affidabilità elevato.

Il kit di retrofit LG Touch Overlay si basa sulla tecnologia DISPLAX SKIN MESH. Il sensore touch è completamente trasparente offrendo alla soluzione un livello di visibilità unica. L’installazione del kit di overlay è semplice in quanto può essere fissato al display con staffe e alcune viti. Inoltre, è in grado di riconoscere fino a 10 punti di contatto garantendo una reattività eccellente e dispone di un software di autotuning integrato che consente di regolare il touch. L’overlay consente di adattarsi alla maggior parte delle misure standard con opzioni per 22″, 32″, 43″, 55″, 65″, 75″ e 86″.

Le opportunità di applicazione di questo prodotto sono innumerevoli: in aule scolastiche, sale riunioni, cinema, musei, negozi al dettaglio, chioschi interattivi, chioschi self-service e molto altro.

João Moreira, European Partner Alliance Business Development Manager di LG Electronics, ha commentato: “Il nostro obiettivo è quello di supportare le aziende di tutta Europa con soluzioni di digital signage interattive e di facile utilizzo. Siamo orgogliosi di offrire questa linea di overlay interattiva che garantisce le migliori prestazioni touch e una trasparenza incredibile. Questa soluzione può essere utilizzata in numerose applicazioni gantendo agli utenti esperienze interattive uniche”.