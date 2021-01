Più velocità, semplicità ed efficienza per la vita personale e lavorativa con i nuovi modelli ScanSnap iX 1400 e ScanSnap iX 1600

Semplicità e velocità: sono queste le parole d’ordine scelte da PFU per presentare i due nuovi nati della famiglia ScanSnap, una linea di scanner studiata per favorire al massimo la produttività in qualsiasi contesto, casalingo o aziendale.

ScanSnap iX 1400 e ScanSnap iX 1600 nascono per rispondere alle nuove esigenze di semplificazione del flusso di conoscenza globale consentendo un risparmio in termini di tempo e denaro, la possibilità di organizzare i documenti, di condividere informazioni e proteggere i dati.

“Per molte aziende e utenti, gestire la propria vita personale e professionale può essere complesso, tanto che le scartoffie sono una parte necessaria ma dispendiosa in termini di tempo che tutti noi dobbiamo affrontare”, commenta Mike Nelson, Senior Vice President, PFU (EMEA) Limited. “Ecco perché i dispositivi ScanSnap mirano a fornire una tecnologia semplice e innovativa che chiunque può utilizzare per migliorare la propria produttività personale o aziendale. Con l’aumento del lavoro a distanza, i dispositivi ScanSnap iX1600 e iX1400 sono progettati per arricchire le attività quotidiane, rendere la vita più facile e creare un modo più intelligente di lavorare da casa; dalla scansione con un solo pulsante, alle funzionalità avanzate per piccoli team, la nostra gamma di scanner personali re-inventati rende facile per gli utenti migliorare la produttività, sia che la loro priorità sia la semplicità d’uso o le alte prestazioni”.

ScanSnap iX 1400, semplice ed efficiente, è studiato per migliorare la produttività personale e per essere utilizzato senza pensieri anche da utenti non esperti dal punto di vista della scansione, consentendo di acquisire, salvare e condividere i documenti digitalizzati in pochi minuti. ScanSnap iX 1600 è invece il modello ScanSnap più veloce e permette a persone e team di digitalizzare e organizzare automaticamente tutti i loro documenti con un solo pulsante.

ScanSnap iX1400: semplicità ed efficienza

Il dispositivo iX1400 offre una tecnologia avanzata ma accessibile a tutti: con un pulsante fornisce il modo più semplice per acquisire, salvare e condividere documenti alla velocità di 40 pagine al minuto. Gli utenti devono solo premere il pulsante blu per eseguire la scansione, quindi selezionare dal menu rapido ciò che vogliono fare successivamente, che si tratti di creare PDF ricercabili o file modificabili in applicazioni che conoscono e utilizzano, come Word, PowerPoint o Excel. La connessione USB implica che iX1400 sia pronto per la scansione in un tempo record senza complesse impostazioni da configurare. Funzioni speciali come la guida fogli rendono la scansione facile e gli utenti non devono preoccuparsi di digitalizzare separatamente documenti piccoli o di diverso tipo.

ScanSnap iX1600: il massimo della produttività personale

Con una velocità di 40 pagine al minuto, il modello iX1600 restituisce il tempo ai suoi utenti automatizzando le attività essenziali tramite profili predefiniti e pulsanti di comando su un touchscreen LCD a colori da 4,3 pollici a colori. Con un solo pulsante, questo modello scansiona, riconosce e classifica automaticamente fino a quattro diversi tipi di documenti (documenti, ricevute, biglietti da visita e foto) e li salva ciascuno verso una destinazione preferita – anche nel cloud. Con il Wi-Fi abilitato, il dispositivo può essere impostato per eseguire la scansione ovunque con una rete wireless.

ScanSnap Home

Entrambi i modelli ScanSnap montano a bordano il software ScanSnap Home: i dati possono essere così facilmente gestiti, modificati e utilizzati. I documenti possono essere riconosciuti automaticamente e raggruppati in base al tipo di documento, mentre cartelle, tag e parole chiave consentono agli utenti di cercare e trovare informazioni all’insegna della massima facilità.