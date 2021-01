Shuttle sceglie AMD a otto anni di distanza dall’ultimo mini PC rilasciato sul mercato basato su piattaforma di questo produttore

A otto anni di distanza dall’ultimo mini PC basato su piattaforma AMD, Shuttle torna a integrare nei propri prodotti i processori di questo costruttore. Come primo modello di questo segmento, Shuttle presenta un robusto PC da 1,3 litri per processori AMD Ryzen con socket AM4.

– Adatto per tre monitor da 4K

– Supporta vari processori AM4 con grafica Radeon Vega

– Dual Gigabit, Remote Power On, RS-232

Con la denominazione XPC DA320 fa ora il suo ingresso nella famiglia di “XPC slim” un barebone da 4,3 cm. Pur conservando l’estetica di questa serie di prodotti, il nuovo modello supporta i processori AMD Ryzen di ultima generazione con socket AM4 e fino a 32 GB di RAM. Come tutti i prodotti Shuttle nel formato da 1,3 litri, anche questa soluzione è particolarmente robusta.

La scheda grafica AMD Radeon integrata nel processore è perfetta per i tre monitor UHD che possono essere collegati mediante HDMI 2.0 e DisplayPort e utilizzati contemporaneamente.

Le due schede di rete Gigabit e le due porte COM sono particolarmente comode in ambito professionale. Il pulsante Remote Power On, che consente di accendere il mini PC da remoto, torna utile quando il dispositivo è posizionato in un luogo difficilmente raggiungibile. Il case piatto in acciaio occupa poco spazio e può essere fissato a varie superfici grazie al supporto VSA/supporto a parete in dotazione. Completa il tutto la possibilità di utilizzo a temperature ambiente fino a 50 °C.

Oltre al processore e alla RAM, il modello DA320 può ospitare un’unità da 2,5” e due moduli M.2. Solitamente la WLAN nello slot M.2-2230 e un veloce SSD NVMe nello slot M.2-2280. Esternamente sono disponibili collegamenti USB e audio.

Il sistema di raffreddamento con ventola doppia e efficiente heat pipe, unito a un potente alimentatore esterno da 120 Watt, garantisce la massima affidabilità anche a pieno carico.

Sono disponibili come accessori opzionali basi per il funzionamento in verticale (PS02), un cavo per collegare il pulsante di accensione remoto Remote Power On (CXP01), il modulo WLAN/Bluetooth (WLN-M), un cavo di collegamento VGA (PVG01), un telaio di montaggio da 19” (PRM01), un kit di montaggio con guida DIN (DIR01) e un kit LTE (WWN03).

Il prezzo consigliato da Shuttle per l’XPC Barebone DA320 è di 242 euro (IVA al 22% inclusa).