Alessandro Cattani, AD del Gruppo, farà parte del Comitato Esecutivo di GTDC per guidare la strategia di innovazione per il 2021

Esprinet, distributore primario in Europa, annuncia il suo ingresso nel Global Technology Distribution Council, che saluta l’arrivo del nuovo membro per bocca di Frank Vitagliano, CEO di GTDC.

Come sottolineato dall’Amministratore Delegato in una nota ufficiale: «La partecipazione di Esprinet consolida il prestigio e l’expertise della nostra compagine di associati. Insieme ai nostri soci possiamo rispondere meglio alle esigenze di vendor, reseller, solution provider e retailer grazie al loro approccio innovativo verso il canale, ponendo le basi per continuare ad avere successo nel 2021».

Sul mercato da oltre vent’anni, Esprinet è il più grande distributore per fatturato in Italia e Spagna. Nel 2020, la società ha generato oltre 4,4 miliardi di euro. Esprinet fornisce circa 130.000 prodotti di oltre 650 produttori a più di 31.000 clienti, offrendo servizi logistici, finanziari e modelli di vendita “a consumo”.

A sua volta, il Global Technology Distribution Council è il consorzio che rappresenta i principali distributori di tecnologia al mondo. I membri di GTDC generano circa 150 miliardi di dollari di vendite annuali a livello mondiale di prodotti, servizi e soluzioni attraverso diversi canali di business.

Esprinet con il GTDC per affrontare le sfide del 2021

Per Alessandro Cattani, CEO del Gruppo Esprinet: «Il nostro obiettivo è di creare valore sempre maggiore per i nostri clienti, i nostri collaboratori e i nostri investitori. Il supporto di GTDC non potrà che facilitare il nostro impegno e la sua visione globale sarà un valore preziosissimo per affrontare le sfide uniche del 2021».

Cattani si unisce, inoltre, al Comitato Esecutivo di GTDC, alla guida del consorzio insieme al Consiglio di Amministrazione, che è composto da dirigenti senior dei membri dell’organizzazione.

L’organo serve a supportare e guidare la direzione strategica di GTDC, compresa la definizione degli obiettivi principali, le policy e le iniziative.

«La competenza e i suggerimenti che Alessandro può dare per affrontare questa nuova era tecnologica e il business, saranno di valido aiuto per il nostro successo futuro», ha concluso Vitagliano.