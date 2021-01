Computer Gross ha siglato un accordo di distribuzione con TeamViewer, specialista mondiale di soluzioni di connettività remota sicura

La partnership ha origine dall’incontro tra l’offerta innovativa e completa di TeamViewer e il canale fortemente specializzato di Computer Gross. Un accordo volto al rafforzamento della nuova strategia di canale del primo e la focalizzazione su soluzioni innovative leader di mercato del secondo.

Le soluzioni sviluppate da TeamViewer sono pensate per la gestione dell’accesso e dell’assistenza da remoto offrendo una serie di opportunità per le aziende di tutti i settori che, grazie a queste soluzioni, possono assicurare la continuità lavorativa e salvaguardare il proprio business.

Grazie al software TeamViewer, installato su oltre 2,5 miliardi di dispositivi in tutto il mondo, gli utenti possono contare sulle più avanzate funzionalità per la collaborazione e il controllo dell’effcienza dell’infrastruttura.

Con l’integrazione di tecnologia di Realtà Aumentata e Intelligenza Artifciale, TeamViewer è la soluzione più innovativa per il supporto e controllo remoto di qualsiasi dispositivo. Basata su tecnologia cloud, e universalmente accessibile, TeamViewer offre la più ampia gamma al mondo di caratteristiche per l’accesso e la collaborazione da remoto.

Il valore di Computer Gross per l’innovazione TeamViewer

L’orizzontalità verso ogni tipologia di azienda e l’ampiezza di opportunità di implementazione caratteristiche di spicco dell’offerta TeamViewer, hanno determinato la necessità di affidarsi a un partner con una forte penetrazione nel mercato e con una significativa caratterizzazione in ambito IT. Esigenze che hanno indicato Computer Gross in virtù della capillarità territoriale e della propensione a offrire innovazione tramite un’ampia rete di rivenditori a valore e system integrator fortemente fidelizzati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Rajesh Nakarajan, Direttore Vendite di TeamViewer: «Siamo entusiasti di collaborare con Computer Gross in quanto è una delle principali realtà del mercato italiano. Crediamo che la nostra comune offerta sarà di sicuro interesse per i rivenditori perché consentirà loro di vendere soluzioni innovative nel settore dell’accesso remoto, del supporto remoto e IoT, la cui adozione è ormai fondamentale nell’attuale processo di digitalizzazione di qualsiasi ambiente di lavoro».

Per David Baldinotti, Business Unit Manager Software di Computer Gross: «Con TeamViewer siamo convinti di offrire al nostro canale specializzato un asset particolarmente importante. Il ruolo strategico di TeamViewer in qualunque realtà aziendale e la sua propensione all’innovazione tecnologica consentirà ai nostri rivenditori di integrare facilmente la propria offerta arricchendo il valore trasferito ai propri clienti e la relazione con essi».