Processore Intel Xeon W-1250 a 6-core con memoria DDR4 ECC fino a 128 GB per il NAS enterprise per condivisione media e virtualizzazione

Con un mercato storage sempre più esigente in termini di velocità e di performance QNAP, azienda specializzata in soluzioni di calcolo, rete e archiviazione, lancia la nuova serie TVS-hx88X, studiata in particolare per rispondere alle esigenze della condivisione dei media e legate al crescere della virtualizzazione.

Veloce e future ready per il mercato enterprise i QuTS hero NAS TVS-h1688X e TVS-h1288X sono alimentati da processori Intel Xeon W-1250 a 6 core e mettono a disposizione fino a 128 GB di memoria ECC DDR4. Si tratta dei primi NAS Thunderbolt 3 con QuTS hero.

Dotati di slot PCle Gen 3×4 i dispositivi possono essere integrati con due schede di espansione QXP-T32 Thunderbolt 3 (vendute separatamente) che possono essere installate per ottenere quattro porte Thunderbolt 3 per la condivisione multimediale ad alta velocità.

La scheda di espansione Thunderbolt 3 consente il trasferimento dei dati ad alta velocità per accelerare le applicazioni e le attività giornaliere. La parola d’ordine è semplicità: in particolare, gli studi di editing possono trarre vantaggio dai trasferimenti più fluidi, visualizzazione e modifica dei video 4K in tempo reale.

Oltre alla connettività ad alta velocità 10GBASE-T e 2,5 GbE, alle istantanee quasi illimitate, a SnapSync in tempo reale e alle tecnologie di riduzione dei dati e integrità dei dati basate su ZFS, il TVS-h1288X e il TVS-h1688X garantiscono alte performance di storage e relativamente alle applicazioni che richiedono larghezza di banda per flussi di lavoro creativi dinamici e operazioni aziendali. In particolare ZFS supporta le deduplica e compressione interna dei dati, snapshot quasi illimitate e SnapSync in tempo reale.