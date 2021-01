A dispetto della pandemia, l’anno appena concluso si è rivelato ricco di soddisfazioni e conferme per TeamSystem Communication

Per TeamSystem Communication, società del Gruppo TeamSystem focalizzata sulla tecnologia di telefonia software VOIspeed, l’anno appena concluso, malgrado le difficoltà che come tutte le aziende si è trovata ad affrontare, si è rivelato ricco di soddisfazioni e conferme, che le hanno permesso di far registrare una crescita del fatturato dell’85% rispetto al 2019.

Risposta VOIspeed UCloud anche per attivazioni in emergenza

Il principale impulso alla forte crescita di TeamSystem Communication è da attribuirsi in primis al consistente numero di richieste d’installazione del suo centralino telefonico software VOIspeed UCloud, che con il lockdown ha consentito in breve tempo a oltre trecento nuove realtà, che fino a quel momento non ne facevano uso, di continuare a essere operative. La soluzione di telefonia di TeamSystem Communication ha permesso di mettere rapidamente il personale nella condizione di rispondere ai propri interni come se si trovassero nei loro uffici, nonché di avere a disposizione numerosi strumenti di comunicazione unificata che la tecnologia VOIspeed offre.

Un ulteriore punto di forza di VOIspeed UCloud è la sua facilità d’implementazione, che ha consentito la rapida attivazione in emergenza di un elevato numero di installazioni. Non è, infatti, richiesto hardware dedicato e sono sufficienti solo un PC e un paio di cuffie USB o un auricolare, per essere subito pienamente operativi e poter così rispondere al proprio interno e telefonare utilizzando le linee aziendali anche da casa.

I risultati raccolti nel corso del 2020 sono anche merito delle scelte organizzative del management di TeamSystem Communication, che ha assicurato la piena operatività di tutti i reparti già dal primo giorno in cui è entrato in vigore il lockdown e permesso al team di venditori interni, che erano già organizzati in base ai più avanzati modelli inside sales, di continuare a effettuare le classiche attività commerciali in maniera efficiente e produttiva.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Zeffirino Perini, CEO di TeamSystem Communication: «I dodici mesi appena trascorsi sono stati davvero sfidanti e lo sono stati su diversi fronti, ma la qualità del nostro prodotto e la modalità con cui siamo organizzati non solo ci hanno consentito di superarli, bensì di raggiungere risultati davvero eccellenti da ogni punto di vista. Oltre ad aver raggiunto risultati al di là delle aspettative con un numero di utenti incrementato del 50% in un anno, infatti, abbiamo ricevuto la conferma dell’eccellente lavoro sul prodotto e sull’assistenza pre e post vendita, che hanno portato i livelli di soddisfazione della clientela al 95%, un dato che non consideriamo un punto di arrivo, ma un punto di partenza per il 2021, anno nel corso del quale presenteremo diverse e importanti novità».