Motorola Solutions lancia la smart radio MOTOTRBO Ion con interfaccia Android completa, funzionalità dati a banda larga e un ecosistema di applicazioni aperto.

Nello specifico, MOTOTRBO Ion è il primo dispositivo Motorola Solutions per le comunicazioni con funzionalità voce, video e dati a banda larga per mantenere i team sempre connessi, lavorare al meglio sempre informati e garantire un’attività produttiva senza soluzione di continuità.

La pandemia globale, infatti, ha spinto le aziende a cambiare e adattare la propria operatività per riuscire a rispondere ai costanti cambiamenti e alle nuove sfide. Per molte aziende questo ha significato una maggiore attenzione alla collaborazione e alla produttività, e la necessità di disporre di comunicazioni voce, video e dati semplici e affidabili, nonché di applicazioni capaci di rendere più efficienti i singoli e i team.

I plus di un ecosistema aperto di app

La smart radio MOTOTRBO Ion integra in tempo reale dati intelligenti con i flussi di lavoro in essere dell’azienda. Il suo ecosistema aperto di app su piattaforma Android consente una perfetta integrazione con app utilizzate dall’azienda, come quelle utilizzate per la scansione di codici a barre di livello enterprise, nonché piattaforme di comunicazione di gruppo utilizzate per messaggistica, video-riunioni e condivisione di contenuti.

La fotocamera integrata da 13 megapixel e un touchscreen intuitivo ad alta risoluzione da 4 pollici consentono agli utenti di allegare foto ai ticket di lavoro, utilizzare chat video per la diagnostica remota e visualizzare le immagini ad alta risoluzione, schemi, diagrammi, foto e video. Ciò ne semplifica la gestione e la sicurezza e consente alle aziende di passare all’uso di un unico dispositivo che offre la semplicità e l’affidabilità della radio push-to-talk con le funzionalità aggiuntive di smartphone, scanner e tablet.

Come sottolineato in una nota ufficiale da David Sibthorpe, direttore di stabilimento di CPB Contractors, azienda a cui sono stati appaltati i lavori per l’estensione della metropolitana di Sydney, il più grande progetto di trasporto pubblico in Australia: «Disporre di una comunicazione vocale valida e affidabile è fondamentale quando si lavora in prossimità di apparecchiature industriali rumorose e in ambienti sotterranei caldi, polverosi e saturi di umidità: lo si capisce bene quando operi in prossimità di una fresa da 130 tonnellate e devi comunicare all’operatore di fermarsi immediatamente. La smart radio MOTOTRBO Ion combina comunicazioni vocali affidabili con funzionalità dati per un rapido accesso a dati essenziali come diagrammi di sistema, moduli di ispezione online, previsioni del tempo e applicazioni di messaggistica di gruppo, contribuendo a rendere molto più efficiente il lavoro di ogni utente».

MOTOTRBO Ion perfetta per chi cerca comunicazioni chiare

La smart radio MOTOTRBO Ion opera con DMR (standard radio digitale), Wi-Fi, LTE pubblica e reti private a banda larga. È progettata con funzionalità complete per l’emissione di biglietti, scansione, ricerca, condivisione e la collaborazione per aumentare la produttività, soprattutto in settori come l’industria manufatturiera, trasporti, logistica e ospitalità che utilizzano forza lavoro mobile. Consente ai lavoratori aeroportuali di coordinare in modo sicuro e tempestivo il flusso dei servizi passeggeri, ai conducenti di camion di ricevere informazioni vitali sul percorso grazie a ticket di lavoro digitali, e al personale della sicurezza di trasmettere video ad alta definizione da stadi o parchi a tema.

Per John Zidar, senior vice president, Global Enterprise & Channels di Motorola Solutions: «Abbiamo trascorso migliaia di ore ascoltando i nostri clienti che operano all’interno delle aziende, monitorando le loro esigenze e sforzandoci di comprendere le richieste che si trovavano ad affrontare, per riuscire a garantire efficienza a tutti i livelli. Ogni giorno devono affrontare innumerevoli situazioni in cui comunicazioni chiare e collaborazione sono indispensabili per gestire le attività in modo sicuro ed efficiente. Con la smart radio MOTOTRBO Ion abbiamo creato un prodotto che soddisfa i requisiti specifici di queste aziende e dei loro utenti, in modo che sia la tecnologia a supporto del lavoratore e non il contrario».

La smart radio MOTOTRBO Ion è progettata appositamente per i più vari ambienti enterprise. I doppi microfoni adattivi, le dimensioni degli altoparlanti e l’ingegnerizzazione forniscono una qualità audio cristallina e la soppressione del rumore per un audio potente che supera le prestazioni degli smartphone, specialmente in ambienti rumorosi. Utilizza materiali ultra resistenti, all’interno e all’esterno, e resiste a condizioni difficili e all’esposizione a polvere, acqua e a cadute ripetute. Con configurazione e provisioning basati su cloud, aggiornamenti remoti e monitoraggio dei dispositivi in tempo reale, è possibile implementare e manutenere il parco radio mantenendo al minimo l’impegno e i tempi di inattività.