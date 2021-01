L’organizzazione senza scopo di lucro ha attribuito a Kyocera un punteggio elevato per la trasparenza e le prestazioni ambientali

Kyocera è stata riconosciuta tra i leader mondiali nella lotta ai cambiamenti climatici, con l’inserimento nella prestigiosa “A List 2020” dell’organizzazione internazionale non profit CDP.

CDP ha creato un sistema globale di misurazione e rendicontazione delle strategie aziendali per la sostenibilità, per monitorare e ridurre gli impatti ambientali delle imprese. La leadership Kyocera nella trasparenza e nelle prestazioni ambientali è stata accertata con il rating “A”.

Ogni anno, CDP valuta le aziende con l’obiettivo di incentivare miglioramenti in tre aree principali: cambiamento climatico, sostenibilità forestale e sicurezza idrica. CDP aiuta le aziende a diventare leader ambientali valutando le loro informazioni e classificando le aziende in una scala che prevede un punteggio da A a D attraverso la sua metodologia di valutazione indipendente.

Il Gruppo Kyocera ha investito costantemente nello sviluppo sostenibile, nella crescita e redditività a lungo termine. Per supportare la lotta al cambiamento climatico, l’azienda punta a una riduzione del 30% delle emissioni di gas serra e a un aumento di dieci volte della quantità di energia ottenuta da fonti rinnovabili entro il 2030.*¹ In risposta alle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures di FSB (TCFD), Kyocera sta anche lavorando per risolvere problemi tecnici ed economici che contribuiscono all’impatto climatico negativo e sta promuovendo un più ampio impiego di energie rinnovabili. L’azienda sta sviluppando la tecnologia per le centrali elettriche virtuali (VPP), sistemi di gestione dell’energia microgrid*² e sistemi di gestione dell’energia che utilizzano celle solari, accumulo di energia e SOFC (Solid Oxide Fuel Cells), per migliorare la stabilità e la sostenibilità dell’alimentazione.

La A List per il cambiamento climatico comprende 270 aziende in tutto il mondo, che si fanno interpreti della tendenza alla riduzione dei rischi ambientali e alla costruzione di un’economia globale più sostenibile che sia al servizio delle persone e del pianeta.

Il Gruppo Kyocera continuerà a fornire il proprio contributo a una società sostenibile e a basse emissioni di carbonio perseguendo nuovi metodi di riduzione dei gas a effetto serra, un più ampio impiego di energie rinnovabili e ulteriori innovazioni per combattere il cambiamento climatico.

* 1 Dai livelli dell’anno fiscale 2013 (Emissioni complessive dell’azienda e della catena di fornitura)

* 2 Microgrid si riferisce a una rete energetica su piccola scala che non si basa sull’alimentazione di una centrale elettrica su larga scala ma mira alla produzione e al consumo locale utilizzando fonti di energia e strutture di consumo nella comunità