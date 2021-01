La nuova CL6NX Plus di SATO, una soluzione di stampa termica di alto livello progettata per offrire agli utenti operazioni di tracciamento e localizzazione migliorate

SATO, pioniere a livello mondiale nelle soluzioni di identificazione automatica ed etichettatura, ha lanciato la nuova stampante CL6NX Plus, una soluzione di stampa termica di alto livello progettata per offrire agli utenti operazioni di tracciamento e localizzazione migliorate. Inoltre, con il rilascio di diversi aggiornamenti per il modello CL4NX Plus, il portfolio NX Plus viene ulteriormente migliorato.

Laurent Lassus, amministratore delegato di SATO Europe presso SATO ha dichiarato: “Sempre più aziende fanno affidamento sui dati quando si parla di tracciabilità, produttività e soddisfazione dei clienti; l’ascesa dell’IoT continua a promuovere la trasformazione digitale in molti settori, come la vendita al dettaglio, l’automotive, il manifatturiero o la logistica. Per rispondere a questi bisogni e per fornire ai nostri partner tutto ciò che può servire loro ad migliorare in efficienza, SATO ha creato CL6NX Plus”.

“Negli ultimi due anni abbiamo collaborato gomito a gomito con i nostri clienti per analizzare il mercato e comprendere con esattezza di cosa avessero bisogno”, ha dichiarato Lassus. “Questo ci ha consentito di creare CL6NX Plus, una soluzione di etichettatura avveniristica che soddisfa le esigenze di svariati settori”.

CL6NX Plus offre agli utenti velocità di stampa di 254 mm/sec (10 ips) con una risoluzione di 305 dpi, garantendo così etichette della massima qualità. Questa soluzione incorpora anche un software di emulazione integrato, che le consente di integrarsi nei flussi di lavoro esistenti senza impatti sulle operazioni o sulla produttività. Le funzionalità RFID (Radio Frequency Identification) integrate consentono di massimizzare l’efficienza di tutto ciò che riguarda tracciamento e localizzazione.

“Siamo lieti di poter finalmente lanciare sul mercato il modello CL6NX Plus. Si tratta di una macchina versatile, che offrirà praticità e valore aggiunto in ogni stadio della supply chain e garantirà ritorni tangibil”, ha aggiunto Lassus. “Questo modello rappresenta un enorme passo avanti nella stampa su grande formato ad alta risoluzione. Ad esempio, è la soluzione ideale per applicazioni quali l’etichettatura di pallet, in cui qualità, precisione e velocità sono fondamentali”.

CL6NX Plus è dotata di serie della suite Application Enabled Printing (AEP). Questa potente intelligenza artificiale consente di personalizzare il funzionamento della stampante ed è compatibile con (SATO Online Services), PDF Direct Print, SATO App Storage e SOTI Connect.

Questa macchina innovativa rappresenta l’ultima evoluzione delle stampanti termiche industriali SATO e offre una serie di pratici vantaggi. L’introduzione di una testina di stampa intelligente, la funzione SATO RFID Analyse e una precisione di stampa superiore rendono CL6NX Plus una soluzione di etichettatura davvero all’avanguardia.

Inoltre, SATO ha annunciato che il nuovo protocollo di sicurezza 802.1x per LAN è ora supportato da entrambe i modelli della serie CLNX Plus, rendendola ancora più adatta a un’ampia gamma di ambienti. L’aggiornamento della serie da 4” include anche funzionalità RFID HF (alta frequenza) integrate e la possibilità di acquistare una taglierina rotante opzionale.