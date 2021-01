Il nuovo Inspector semplifica il conteggio, la gestione e la fatturazione delle licenze ESET per i Managed Service Provider

La piattaforma per Managed Service Provider (MSP) Liongard ha annunciato la disponibilità del nuovo Licensing Inspector per ESET, specialista globale nel mercato della cybersecurity.

Licensing Inspector Liongard per ESET è in grado di analizzare la versione più recente del portale ESET MSP Administrator, che contiene informazioni sulle licenze e sul loro utilizzo in tutti i tenant (possessori di una licenza) di un MSP. Grazie all’analisi dettagliata degli endpoint, gli MSP che utilizzano Liongard possono tenere traccia degli amministratori, dell’utilizzo delle singole licenze, del loro stato e della cronologia delle installazioni, oltre a ricevere avvisi sulle scadenze. Gli account manager MSP possono visualizzare il riepilogo generale di tutte le licenze ESET dei propri clienti senza accedere a più sistemi: è tutto visibile nella piattaforma unificata e user-friendly di Liongard.

“La sicurezza degli endpoint è una priorità per tutti in questo momento, e la nuova partnership con ESET aiuterà gli MSP a gestire le informazioni sulle licenze dei loro clienti in modo più efficace e proattivo”, ha dichiarato Casey Higgins, Director of Channel & Alliances di Liongard. “Con la completezza di ESET e la convenienza ed efficienza di Liongard, gli MSP possono servire meglio gli utenti finali”.

Con tutte le informazioni che convergono nella piattaforma Liongard, dove gli MSP gestiscono già tutti gli altri sistemi, i team possono facilmente verificare che il numero di licenze corrisponda al numero di utenti o workstation, riducendo potenziali minacce. L’Inspector supporta inoltre gli MSP nel controllo dei conteggi delle licenze ESET, per garantire che le fatturazioni avvengano correttamente. Evitando spese aggiuntive per licenze non utilizzate, gli MSP possono rivalutare il tipo di licenza ESET utilizzata per offrire ai clienti la soluzione più conveniente.

“In ESET siamo sempre alla ricerca di partnership che possano garantire ai nostri utenti ciò che desiderano: la tranquillità di utilizzare al massimo la loro tecnologia senza doversi preoccupare di possibili interruzioni”, ha commentato Miroslav Mikuš, Chief Sales Officer di ESET. “Per questo motivo siamo entusiasti di lavorare con Liongard”.