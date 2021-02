Acronis #CyberFit Partner Program è un programma avanzato con più vantaggi, incentivi e strumenti che consente ai partner di rinnovare l’offerta di Cyber Protection generando nuove opportunità e profitti

Acronis, specialista globale nella Cyber Protection, presenta oggi tutti i dettagli del nuovo Acronis #CyberFit Partner Program. Questo perfezionamento del programma esistente pone una maggiore enfasi sul sostegno alla crescita delle attività dei partner, in particolare per i servizi cloud, premiando i Service Provider e i Reseller per l’esperienza, l’impegno e la volontà dimostrate nel crescere insieme al vendor e offrendo loro incentivi finanziari e benefit associati alle prestazioni ottenute.

Dal 2018, l’ecosistema cloud Acronis è più che raddoppiato, raggiungendo il massimo picco nel 2020, quando il numero di nuovi partner e service provider attivi è aumentato del 30%. Oggi, accogliendo il feedback dei partner, della società offre loro un programma ideato per sostenere le strategie go-to-market più lungimiranti, con guadagni commisurati all’erogazione di soluzioni cloud esclusive e capaci di soddisfare i moderni requisiti di protezione dei propri clienti.

“La redditività dei partner è una priorità per Acronis. Dal lancio di Acronis Cyber Protect, lo scorso anno, abbiamo ricevuto un incredibile numero di commenti positivi da parte dei partner, che sottolineano le maggiori opportunità di business e di aumentare la produttività dei professionisti IT. Acronis Cyber Platform ha consentito di automatizzare, personalizzare ed erogare la Cyber Protection a livelli mai raggiunti prima”, ha affermato Serguei “SB” Beloussov, fondatore e Ceo di Acronis. “L’introduzione del nuovo #CyberFit Partner Program, incentrato sul cloud, mette a disposizione dei partner tutti gli strumenti utili per un ulteriore balzo di crescita, introducendo nuovi servizi di Cyber Protection da proporre ai propri clienti”.

Un nuovo programma migliorato per i partner Acronis

Strutturato come un programma unico per Service Provider e Reseller, il nuovo Acronis #CyberFit Partner Program prevede:

Incentivi finanziari che aumentano in base al livello di partnership e includono sconti e finanziamenti MDF per sostenere le proposte dei partner.

Risorse commerciali e per il marketing, con nuovi strumenti per l’automazione del marketing e dei rinnovi in arrivo a marzo del 2021.

Assistenza per la gestione degli account, con livelli associati alla partnership e un supporto commerciale dedicato per i partner Platinum.

Supporto tecnico avanzato a garanzia di tempi di risposta più rapidi.

Formazione tecnica e alle vendite tramite Acronis #CyberFit Academy, con corsi disponibili in presenza e online.

“Nell’odierno mondo digitale, è imprescindibile semplificare e rendere efficace la connessione tra vendor e partner, perché è il modo per ottimizzare l’esperienza utente”, ha dichiarato Phil Goodwin, Research Director, IDC. “Il nuovo #CyberFit Partner Program di Acronis è concepito proprio per consolidare questo tipo di relazione. Nel corso degli anni, la società ha migliorato costantemente la propria offerta, dimostrando un impegno concreto nel fornire supporto commerciale, tecnico e finanziario ai propri partner e una totale dedizione alle soluzioni di Cyber Protection”.

Ulteriori novità in arrivo

Acronis ha inoltre rivelato che a partire da marzo i partner potranno interagire con un nuovo Partner Portal, una piattaforma che semplificherà la gestione degli account e le comunicazioni.

“Il successo dei nostri partner è anche il nostro”, ha sottolineato Alex Ruslyakov, Acronis Channel Chief. “Avendo a disposizione più strumenti e formazione per le vendite, il marketing e l’assistenza tecnica, per i partner sarà più facile proteggere i loro clienti e soddisfarne le esigenze con soluzioni di Cyber Protection di alta qualità. Acronis continua a investire nello sviluppo e nella crescita dei partner, in un’ottica di vantaggio reciproco”.

La reazione dei partner al nuovo programma

All’annuncio di un programma ancora più ricco, molti tra i partner esistenti di Acronis hanno accolto con favore le novità.

“Il nuovo programma per partner è entusiasmante”, ha affermato Kuo Yoong, Cloud Program Manager, Synnex Australia. “Promuovendo una partnership più solida tra Synnex e Acronis, la crescita delle soluzioni di Cyber Security di Acronis incentiva la protezione delle attività dei Reseller in un panorama delle minacce in costante evoluzione”.

Dello stesso tenore anche la reazione di Dan Hill, Chief Executive Officer di UbiStor Inc.: “Oggi dipendiamo dai dati come mai prima, ma possiamo stare tranquilli sapendo che i dati dei nostri clienti sono protetti e al sicuro grazie alle soluzioni efficaci e convenienti di Acronis e ai servizi gestiti 24/7/365 di UbiStor. Siamo lieti di aderire al nuovo Partner Program ed entusiasti di sfruttare i nuovi incentivi per consolidare ulteriormente la partnership con Acronis”.

Arriva dalla Germania la dichiarazione di Thimo Groneberg, Managing Director di Busymouse: “Acronis ha sempre compreso le nostre esigenze aziendali. Il Partner Program raggiunge ora un nuovo livello, promuovendo una relazione più forte, che offre più sicurezza e protezione dai crimini informatici. Continueremo a contare su Acronis”.