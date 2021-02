La taglierina portatile per guide di supporto PPS Compact di Phoenix Contact consente di tagliare le guide di supporto standard in modo rapido, semplice e sicuro. Scopri di più

La taglierina portatile per guide di supporto PPS Compact di Phoenix Contact consente di tagliare le guide di supporto standard in modo rapido, semplice e sicuro. Il meccanismo a leva è progettato per ridurre lo sforzo e separa le guide di supporto senza trucioli o sbavature, quindi senza necessità di rielaborazione.

La battuta sulla guida di misurazione permette di impostare la lunghezza esatta per una lavorazione del profilo accurata e ripetibile. Oltre alla guida dimensionale che mostra la lunghezza in pollici e mm, è possibile adattare anche un metro a nastro. La taglierina per guide DIN è adatta per i comuni tipi di guide di supporto NS 35/7,5 in acciaio, rame, alluminio e V2A e per NS 35/15 in acciaio, rame ed alluminio.

Grazie al suo peso ridotto può essere utilizzata per lavori flessibili in officina ed in cantiere. A scelta, la taglierina può essere assicurata in modo permanente al piano di lavoro, bloccata in una morsa o fissata temporaneamente con il morsetto a vite degli accessori di Phoenix Contact.