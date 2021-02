Le soluzioni di Micro Focus abilitano le imprese nell’accelerare la propria trasformazione digitale intelligente e arricchiscono il portfolio della divisione Cybersecurity di ICOS

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e sicurezza IT, sigla una partnership con Micro Focus, vendor che sviluppa soluzioni integrate di sicurezza informatica per valorizzare le capacità di ‘cyber resilienza’ delle organizzazioni e proteggere i loro sistemi da minacce informatiche avanzate su larga scala.

Micro Focus è uno dei principali vendor per software aziendale al mondo. Le soluzioni offerte abilitano la trasformazione digitale delle imprese consentendo loro di ottenere velocità, agilità, sicurezza e le informazioni necessarie per competere in un mercato estremamente dinamico. I prodotti Micro Focus sono progettati per colmare il divario tra le tecnologie esistenti adottate dalle aziende e quelle emergenti più innovative, consentendo una trasformazione intelligente e rapida.

L’accordo con Micro Focus siglato lo scorso dicembre, consente a ICOS di arricchire il portfolio di CyberSecurity con soluzioni che lo rendono ancora più performante, in sinergia con la strategia del distributore di posizionarsi come partner a valore per il canale B2B, nel settore della sicurezza IT.

Micro Focus ha riconosciuto in ICOS la solidità del business, la competenza tecnologica e una forte reputazione, elementi indispensabili per scegliere un distributore capace di competere in un settore dove le tematiche di sicurezza Enterprise richiedono un approccio fortemente improntato al valore.

La partnership prevede l’inserimento a listino delle soluzioni di Micro Focus dedicate alla Cyber-Resiliency che, secondo il vendor, rappresentano la capacità di un’organizzazione di proteggere il proprio business, preparandosi a ripristinare velocemente tutte quelle attività che hanno subito attacchi alla sicurezza IT e superando, in modo efficace, anche le condizioni più avverse.

“Conosciamo i professionisti di ICOS da anni e ne abbiamo sempre apprezzato la capacità dei manager di saper leggere con anticipo le nuove esigenze del mercato, offrendo al canale soluzioni e servizi sviluppati per vincere le più complesse sfide IT dei loro clienti – sottolinea Pierpaolo Alì, Director CyberSecurity, Southern Europe di Micro Focus -. Apprezziamo le ottime expertise tecnologiche dei product manager e degli inside sales, capaci di guidare i nuovi progetti che coinvolgono le nostre soluzioni di sicurezza, accompagnando step by step i system integrator che supportano le imprese nei loro percorsi di digitalizzazione”.

“Con Micro Focus andiamo a completare alcune aree del nostro portfolio per le quali ancora non avevano una tecnologia di riferimento e altre per cui necessitavamo di un approccio più orientato alla fascia alta del mercato – evidenzia Federico Marini, Managing Director di ICOS -. Poter collaborare con un brand importante come Micro Focus è per noi motivo di grande soddisfazione, perché la fiducia accordataci conforta la convinzione di aver intrapreso il percorso corretto nello sviluppo di un’ampia e completa gamma di soluzioni di sicurezza che possa indirizzare al meglio ogni esigenza di cybersecurity dei rivenditori”.

Tra i punti di forza di Micro Focus vi è il ricorso a tecnologie di AI e Machine Learning per analizzare gli enormi volumi di dati generati dalle soluzioni di sicurezza, in modo da anticipare comportamenti e rischi e aumentare significativamente la capacità di adattarsi a vulnerabilità e attacchi. Inoltre, le soluzioni sono integrate in un ‘ecosistema’ di analytics avanzato per consentire ai responsabili una visuale ottimale sull’ambiente e sugli eventi di security. Ciascuna area include prodotti caratterizzati da un proprio brand distintivo, quali:

Fortify – Application Security – Una completa Software Security Assurance Suite leader di mercato per garantire la sicurezza delle applicazioni lungo l’intero ciclo sviluppo, dall’analisi del codice sorgente (SAST), all’analisi dinamica delle Web Application (DAST/IAST) fino al Run Time (RASP) e Mobile Application Testing (MAST).

NetIQ – Identity & Access Security – Ampio portfolio di soluzioni integrate per la gestione delle Identità, degli accessi, delle utenze privilegiate e della governance aziendale. Strong & Multifactor Authentication arricchiti da un sofisticato motore di analisi comportamentale tramite machine learning completano l’approccio Zero Trust Security.

ArcSight – Security Operations – Una piattaforma di Layered Analytics flessibile e modulare per il monitoraggio dell’infrastruttura, degli utenti e degli asset aziendali: Real time Correlation, Analisi comportamentale, Log Management & Hunting, Security Orchestration and Remediation (SOAR).

Voltage – Data Centric Security – Include una tecnologia Innovativa ed unica in grado di proteggere e cifrare dati strutturati e non strutturati conservandone formato (FPE), significato e contesto a garanzia della continuità applicativa, proteggendoli in modo persistente at rest, in motion, at use.

SCM – Secure Content Management – Una suite completa di soluzioni per la ricerca, classificazione e gestione dei dati in ambienti strutturati e non strutturati.

A corredo delle licenze, ICOS metterà a disposizione dei partner il proprio staff di pre-sales e sales specialist per consentire il corretto posizionamento dei prodotti Micro Focus, affiancando i reseller nella definizione dell’offerta finale per il cliente. Attraverso il supporto del team di marketing sarà inoltre possibile coadiuvare i partner nella realizzazione di campagne e attività di comunicazione mirate alla generazione della domanda. Sono inoltre in pianificazione nuovi webinar di taglio tecnico per facilitare lo sviluppo delle competenze dei reseller sui prodotti Micro Focus.