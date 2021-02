Introdotta la serie di computer portatili rugged con Android 9 e scanner di codici a barre di fascia alta

Con la serie Scoria A100, WEROCK Technologies, produttore innovativo di soluzioni industriali IT e di comunicazione, lancia due nuovi computer portatili potenti e maneggevoli. Combinano le migliori caratteristiche di uno smartphone con quelle dei dispositivi professionali e assicurano così flussi di lavoro e acquisizione di dati efficienti e sicuri nei centri di vendita al dettaglio, produzione e distribuzione.

Per esempio, i dispositivi costruiti in modo robusto supportano processi ad alta velocità per soddisfare requisiti come la consegna in giornata.

I moderni computer touch Scoria A104 e Scoria A105 semplificano il lavoro in molti modi.

Uno scanner di codici a barre 2D di fascia alta è integrato direttamente nell’alloggiamento dei palmari industriali per l’entrata e l’uscita quotidiana di merci da magazzino e da negozio. Sviluppato appositamente per i compiti più intensivi di scansione, segna con scansioni fulminee e affidabili. L’acquisizione di dati ad alte prestazioni di prima classe segna con algoritmo di decodifica, messa a fuoco avanzata, ottica e sistema di illuminazione e aumenta la produttività e l’efficienza dei dipendenti. Il “Aiming LED” integrato e il campo di scansione otticamente ben definito forniscono un ulteriore supporto visivo per una scansione efficiente.

Questo non solo permette una velocità di scansione molto alta, ma anche la cattura di codici difficili che sono danneggiati o sbavati, per esempio. Una fotocamera integrata da 13 megapixel permette anche di catturare immagini e documenti, così come prove di riparazioni/manutenzione effettuate, prodotti/imballaggi danneggiati e condizioni attuali delle attrezzature.

La serie Scoria prevede anche un uso lungo e ininterrotto. La batteria interna è una delle più grandi in questa classe di dispositivi ed è più che sufficiente per una tipica giornata lavorativa di 8 ore, mentre la batteria Snapon opzionale raddoppia l’autonomia. I dispositivi possono essere caricati a velocità maggiori grazie a QuickCharge 3.0 via USB-C o tramite stazioni di ricarica singole o multiple disponibili opzionalmente.

Scoria A104 e Scoria A105 non sono solo ideali come computer mobili, i due dispositivi fanno anche una bella figura come telefoni e segnano con un’eccellente qualità della voce e funzionalità. Possono essere utilizzati direttamente in tutti gli ambienti immaginabili. Dato che i dipendenti di solito hanno familiarità con Android, la curva di apprendimento è minima. I computer palmari sono impermeabili e antipolvere e possono resistere a cadute sul cemento così come a neve, pioggia, calore e freddo. Questa robustezza è stata ulteriormente certificata secondo lo standard militare MIL-STD-810G per assicurare molti anni di protezione dell’investimento.

In termini di prestazioni e connettività, Scoria A104 e Scoria A105 non sono in alcun modo inferiori ai normali smartphone. Oltre al design robusto, vantano un potente processore Qualcomm, 4GB di memoria RAM e Android 9 per operazioni veloci e stabili. Per una connettività wireless completa, i dispositivi della serie Scoria A100 comunicano tramite Wi-Fi con standard AC per un accesso rapido alle connessioni di download e upload, USB-C per uno scambio di dati veloce, Bluetooth 4.1 BLE e NFC per la migliore connettività con dispositivi BT e NFC rispettivamente. Il GPS assistito integrato con OTDOA permette una

navigazione e un posizionamento veloce, ideale per l’uso in movimento.

Le caratteristiche tecniche dei due modelli di WEROCK sono in gran parte le stesse. Il computer mobile Scoria A104 ha un display touchscreen da 4 pollici ad alto contrasto e 16 pulsanti fisici, oltre ai pulsanti di scansione laterale e ai controlli touch, mentre lo Scoria A105 ha un display leggermente più grande da 5 pollici. Entrambi i touchscreen hanno capacità multi-touch e sono facili da leggere sia all’interno che

all’esterno alla luce diretta del sole.

I due dispositivi MDE sono completati da un ampio catalogo di accessori come un’impugnatura ergonomica per aree di scansione particolarmente intense, scanner RFID, penne di input, batteria Snapon, docking station e supporti per diversi scenari di applicazione.

Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK Technologies, spiega: “I nostri nuovi palmari sono il compromesso ideale per tutti coloro che devono scansionare molto, ma allo stesso tempo non vogliono lavorare con un dispositivo MDE pesante e ingombrante. È il dispositivo perfetto per le brevi distanze di scansione come quelle che si trovano nella ricezione delle merci, nella vendita al dettaglio o nelle consegne di pacchi”.

Con una profondità di 16 mm, i dispositivi entrano in qualsiasi tasca dei pantaloni e con 220 grammi sono insignificantemente più pesanti degli smartphone disponibili in commercio.

Scoria A104 e A105 possono essere acquistati immediatamente da WEROCK o dai partner di distribuzione autorizzati. Come tutti i prodotti dell’azienda, l’impronta di CO2 dei palmari, che è inevitabilmente causata dalla produzione e dal trasporto, è completamente compensata tramite progetti climatici secondo il Gold Standard del WWF.