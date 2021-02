I due nuovi modelli di punta Sharp regalano maggiore velocità, alte prestazioni, integrazione al cloud e i migliori standard di sicurezza

Da oggi la gamma Sharp A3 a colori si arricchisce di due nuove MFP ad alta velocità.

MX-8081 e MX-7081 ad alte prestazioni offrono maggiore produttività, i migliori standard di sicurezza della categoria e l’interfaccia utente comune a tutta la gamma Sharp, per garantire la massima esperienza d’uso. I nuovi modelli uniscono la comprovata affidabilità e il design comune a tutte le macchine Sharp ad un funzionamento intuitivo, con prestazioni che soddisfano anche i professionisti della stampa.

Le funzionalità di sicurezza di cui è dotata la macchina prevengono gli attacchi informatici, identificando le possibili intrusioni e ripristinando il firmware originale della macchina in caso di pericolo, inoltre la funzione di whitelisting aiuta a proteggere il file system delle MFP da accessi non autorizzati. Ma non è tutto, gli amministratori possono gestire centralmente le impostazioni del dispositivo utilizzando i criteri di gruppo di Active Directory.

Le MX-8081 e MX-7081 sono dotate dell’interfaccia utente comune a tutta la linea Sharp, accessibile tramite un touchscreen LCD da 10,1 pollici, che consente a chi ha già familiarità con i dispositivi Sharp di essere pronto a lavorare subito con le nuove macchine. La connettività cloud semplifica ulteriormente l’interazione con il dispositivo, offrendo un facile accesso alle applicazioni di uso comune tra cui Dropbox, Microsoft OneDrive for Business, SharePoint Online, Box e Google Drive.

I nuovi modelli hanno incrementato la velocità di stampa – fino a 80 ppm – e quella di scansione fino a 120 opm su un lato e 240 opm su due lati, inoltre sono dotati di un alimentatore fronte/retro da 300 fogli ad alta efficienza, che scansiona documenti fronte/retro in un unico passaggio, per garantire che anche lavori di grandi dimensioni siano portati a termine rapidamente.

Le nuove MFP supportano una capacità carta massima di 8.500 fogli che può essere alimentata da vassoi separati, consentendo agli utenti di selezionare diversi tipi di carta fino a 300 g/m2 e scansionare documenti anche tramite la funzione “Scansione a OCR”. Il rilevamento della doppia alimentazione evita blocchi di funzionamento della macchina a causa di errati posizionamenti della carta, migliorando ulteriormente l’affidabilità dei nuovi modelli.

Carlo Alberto Tenchini, Direttore Marketing e Comunicazione di Sharp Italia ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ampliare la nostra gamma di MFP con questi nuovi modelli, che garantiscono le migliori funzionalità e i tempi di stampa più veloci della categoria. Insieme all’interfaccia utente, alla sicurezza e alle funzionalità avanzate di Sharp, MX-8081 e MX-7081 sono tra le MFP più avanzate e affidabili presenti sul mercato”.