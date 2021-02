L’ultimo Insight Report di Canon illustra le nuove richieste degli acquirenti di servizi di stampa così come le opportunità inesplorate per PSP e centri stampa aziendali

Canon ha pubblicato i risultati del suo ultimo Insight Report intitolato “Creating Customer Value” che illustra le nuove richieste degli acquirenti di servizi di stampa così come le opportunità inesplorate per PSP e centri stampa aziendali. La ricerca svela che riescono a soddisfare le esigenze dei loro clienti meno del 20% dei casi. In un momento in cui i brand sentono maggiormente la pressione imposta dal raggiungimento dei loro obiettivi, a causa di budget marketing statici se non in calo, l’80% ha dichiarato che vorrebbe ricevere proposte più creative dai PSP, che rappresentino delle evidenti opportunità per la stampa.

Concentrati sul calcolo per dimostrare il ritorno degli investimenti (ROI) delle loro campagne, i brand sono passati al digitale, investendo il 46% del loro budget nel marketing online. Tuttavia sono consapevoli dei limiti imposti da campagne esclusivamente digitali e che i consumatori accusano stanchezza nei confronti del digitale. La buona notizia è che quasi tutti i partecipanti al sondaggio (97%) hanno dichiarato di utilizzare la stampa insieme ad altri metodi di marketing e quasi la metà di loro (45%) spesso ricorre a campagne integrate che prevedono anche la stampa. Attualmente il 33% del budget per il marketing è dedicato alla stampa, considerata come il caposaldo delle campagne dei brand. Inoltre, il 30% degli acquirenti di servizi di comunicazione ritiene che, nei prossimi anni, la stampa continuerà a essere importante o lo diventerà ancora di più.

I brand devono essere in grado di giustificare i loro investimenti nelle strategie di marketing e quando verificano l’efficienza della stampa, sono felici di incrementarne la quota nel loro mix di comunicazione. Infatti, il 40% degli esperti di marketing intervistati ha dichiarato che investirebbero maggiormente nella stampa se i loro budget fossero raddoppiati. Tuttavia, uno su tre ha confessato che non è possibile misurare le loro campagne di stampa.

Per contro, l’86% ha riconosciuto che accetterebbe volentieri consigli su come associare la stampa a soluzioni digitali, adottando così un approccio più integrato. Inoltre, la ricerca rivela che l’80% dei brand chiede ai fornitori di servizi di stampa di proporre idee nuove e innovative, per poter sviluppare campagne che arrivino direttamente al loro pubblico di riferimento. Infatti, Il 75% dei brand manager intervistati auspica che i PSP offrano maggiore consulenza.

In virtù di queste notizie positive, i professionisti della stampa di successo saranno coloro che adotteranno nuovi metodi per interagire con i loro clienti, condividendo la loro esperienza e trasformandosi in consulenti. Le opportunità commerciali inesplorate sono evidenti: si può sfruttare un potenziale maggiore che si spinge oltre la stampa cambiando le dinamiche dei rapporti con i clienti per assicurare la crescita.

In merito ai risultati dell’Insight Report, Mathew Faulkner, EMEA Senior Marketing Manager del segmento Professional Print di Canon Europe, ha dichiarato: “Dalla ricerca si evince chiaramente che mentre i PSP stanno gettando le basi nel modo giusto, esiste un divario tra ciò che i clienti vogliono e ciò che ricevono. Sfruttando le interazioni con i vari clienti come opportunità per dimostrare la loro competenza, i PSP possono ampliare il loro potenziale e aiutare i brand a ottimizzare l’efficienza della stampa. Hanno anche l’opportunità di comprovare il ROI della stampa, dimostrando che è possibile ricorrervi per massimizzare l’impegno o provocare una reazione nelle varie fasi del rapporto con il cliente. Collaborando maggiormente con i loro clienti e comprendendo meglio le loro campagne di marketing, i professionisti della stampa possono cogliere più opportunità e dimostrare ai clienti come i loro servizi possono essere integrati nelle campagne dei brand di più ampio respiro. Di conseguenza, i PSP non si limiteranno solo a evadere gli ordini ma fidelizzeranno il cliente spingendosi oltre la mera consulenza.”

Basandosi su questo approfondimento, Canon ha sviluppato il suo programma di punta Canon Ascent Programme per supportare la formazione di PSP e centri stampa aziendali nell’ottica di instaurare rapporti lavorativi più stretti con i loro clienti, facendo evolvere la loro offerta e i loro servizi a valore. Il programma è incentrato su come aiutare i clienti ad avere successo, oggi e domani, e intende offrire spunti di ispirazione con approfondimenti, workshop, consulenze e condivisione delle conoscenze all’interno della community. Gestito dai migliori esperti del settore e dagli specialisti di Canon, il programma offre aiuto a varie funzioni aziendali, tra cui vendite e marketing, e offre preziose analisi su un’ampia gamma di tendenze e argomenti. Ad esempio, i clienti possono ricevere indicazioni su come raggiungere una crescita proficua grazie al marketing strategico, consigli su come sviluppare una value proposition vincente o una consulenza individuale su come adottare business plan a lungo termine e di successo.